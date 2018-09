Kevin Spacey, o nouă plângere de hărțuire sexuală

Un maseur din California a depus vineri împotriva actorului american Kevin Spacey o plângere în instanţă, cea mai recentă dintr-o serie de acuzaţii pentru agresiune sexuală formulate împotriva starului hollywoodian, care are în palmares două premii Oscar, informează AFP.



Reclamantul, al cărui nume nu a fost dezvăluit, a afirmat la Tribunalul Superior din Los Angeles că actorul a început să îl atingă într-o manieră nepotrivită în timpul unei şedinţe de masaj în Malibu, California, în urmă cu doi ani.



Un prieten al starului l-ar fi contactat pentru a organiza acea şedinţă de masaj în vila actorului. Reclamantul mai spus că după ce a început masajul, Kevin Spacey i-a prins una dintre mâini şi a ghidat-o către părţile lui genitale.



Expertul în masaj afirmă că a părăsit imediat vila actorului, luând cu el măsuţa de masaj, însă, în graba lui, a uitat cearşafurile şi uleiul de masaj, potrivit documentelor depuse în instanţă.



Noua plângere a fost depusă în contextul în care o alta, formulată de un bărbat care îl acuză pe actorul american că l-a agresat sexual în 1992 într-o periferie a oraşului Los Angeles, a fost clasată recent, deoarece faptele s-au prescris, potrivit Procuraturii din Los Angeles.



Procuratura americană continuă totuşi să cerceteze o altă plângere pentru fapte similare, depusă la sfârşitul lunii august contra starului american, care este vizat de alte 15 acuzaţii asemănătoare în Statele Unite şi Marea Britanie.



Kevin Spacey, premiat cu Oscar pentru rolurile interpretate în filmele "Usual Suspects" (1995) şi "American Beauty" (1999), a fost concediat de Netflix din serialul "House of Cards", în care juca rolul principal.



Actorul a fost concediat şi din cel mai recent film regizat de Ridley Scott, "All the Money in the World", în care a fost înlocuit de Christopher Plummer.



Actorul Anthony Rapp este prima persoană care l-a acuzat public pe Kevin Spacey de hărţuire sexuală. El a povestit în presă, în octombrie 2017, că Spacey s-a aruncat asupra lui în timpul unei petreceri din apartamentul său din New York, în 1986. Kevin Spacey avea pe atunci 26 de ani, iar Anthony Rapp avea vârsta de 14 ani. Anthony Rapp spune că a reuşit să scape din acea situaţie refugiindu-se în sala de baie.



Kevin Spacey a declarat că nu are nicio amintire legată de un astfel de incident.



Procuroarea Jackie Lacey a anunţat în noiembrie 2017 că a creat o celulă specială pentru a examina numărul uriaş de acuzaţii de agresiune sexuală formulate împotriva unor nume sonore de la Hollywood, în urma dezvăluirilor făcute despre producătorul american Harvey Weinstein, căzut din toamna anului trecut în dizgraţie.

AGERPRES