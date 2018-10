Kim are 60 de focoase nucleare

Regimul de la Phenian are până la 60 de focoase nucleare, a estimat un oficial sud-coreean de rang înalt, care a furnizat în premieră o evaluare numerică a arsenalului deținut de Kim Jong-un. Ulterior, autoritățile de la Seul au precizat că această dezvăluire nu înseamnă că sud-coreenii vor recunoaște vreodată Coreea de Nord drept putere nucleară.

Ministrul Unificării din Coreea de Sud, Cho Myoung-gyon, a declarat în fața parlamentarilor de la Seul că, potrivit serviciilor de informații, arsenalul nuclear nord-coreean numără, foarte probabil, între 20 și 60 de focoase, scrie site-ul „Breitbart”. Este pentru prima oară când o oficialitate sud-coreeană de rang înalt a vorbit în mod public despre dimensiunea armamentului atomic dezvoltat în mare secret de Phenian. Ulterior, Ministerul Unificării a ținut să precizeze că explicațiile lui Cho nu înseamnă în niciun caz că guvernul sud-coreean va accepta vreodată statutul de putere nucleară al Coreei de Nord și va continua eforturile sale diplomatice pentru a pune capăt programului ilegal dezvoltat de Phenian. În prezent, numai nouă state dețin arme nucleare: Statele Unite, Rusia, Marea Britanie, Franța, China, India, Pakistan, Israel și Coreea de Nord. Potrivit unor estimări făcute în 2017, citate de „The Telegraph”, Rusia și SUA dispun de vasta majoritate a celor aproximativ 15.000 de focoase nucleare existente în momentul de față pe tot globul. Pe de altă parte, în 2018, conform „Asociației pentru Controlul Armamentului”, Rusia are 6.850 de focoase nucleare, SUA are 6.550, Franța are 300, China are 280, Marea Britanie are 215, Pakistan are 145, India are 135, iar Israel are 80.

În statistica „Asociației pentru Controlul Armamentului”, Coreea de Nord figura cu „numai” 15 focoase nucleare.