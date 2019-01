Klaus Iohannis: Guvernul Marii Britanii trebuie să îşi clarifice poziţia

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri că Guvernul Marii Britanii trebuie să îşi clarifice poziţia, după ce Parlamentul de la Londra a respins marţi cu o largă majoritate acordul privind Brexit-ul negociat de premierul conservator Theresa May.

"Cred că trebuie analizate două aspecte care sunt importante şi pentru UE, dar şi pentru noi, în ţară. În primul rând, Guvernul Marii Britanii trebuie să îşi clarifice poziţia, trebuie să ştim ce se va întâmpla în Marea Britanie în continuare. Nu s-au epuizat procedurile care pot duce într-un final la aprobarea acestui acord şi asta ar fi soluţia cea mai bună. Pe de altă parte, UE, formată din cei 27, este pregătită şi pentru alte variante. Multă lume s-a întrebat dacă e posibilă o renegociere a acestui acord sau dacă sunt poziţii diferite în UE 27. Şi aici pot să vă spun cu foarte mare claritate: UE 27, deci noi, cei care rămânem în Uniune, suntem uniţi. Nu există abordări divergente. Pe de altă parte, acest acord, care a fost îndelung negociat şi aprobat de UE 27, nu va fi renegociat", a arătat preşedintele, într-o declaraţie de presă.

El a mai apreciat că decizia Parlamentului britanic este regretabilă.

"Aseară, Parlamentul britanic a refuzat acordul care a fost prezentat de Guvernul britanic, un acord care a fost negociat. Este important de observat. Acest acord nu a fost impus de cineva altcuiva, ci este un acord care a fost negociat de echipa stabilită de UE 27 şi Guvernul Marii Britanii. Acesta este un pas procedural şi rezultatul este regretabil. Eu consider în continuare că acest acord este unul bun, garantează - în final, dacă va fi aprobat - o retragere ordonată a Marii Britanii şi permite construirea unei relaţii viitoare în condiţii bune", a declarat Iohannis.

Parlamentul britanic a respins, marţi, acordul privind Brexitul, negociat de premierul Theresa Maz cu Bruxellesul, într-un vot crucial privind viitorul Regatului Unit, cu două luni şi jumătate înainte de data prevăzută pentru ieşirea din Uniunea Europeană.

Guvernul condus de May se va confrunta miercuri cu o moţiune de cenzură depusă de opoziţia laburistă.

AGERPRES