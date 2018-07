La ce a renuntat Meghan Markle de dragul printului Harry?

Ducesa de Sussex, Meghan Markle, a fost nevoita sa renunte la comoditatea pantofilor cu talpa plata din cauza diferentei de inaltime dintre ea si sotul ei, printul Harry, sustine Daily Mail.

Diferenta mare de inaltime dintre parteneri creaza un dezechilibru in fotografii. "Deseori, o persoana cu o statura mai scunda asezata alaturi de cineva inalt apare in imagini si mai mica decat este in realitate. Si se creaza impresia ca se uita de jos in sus la partenerul sau", a explicat fotograful vedetelor, Glenn Gratton.

Potrivit spuselor sale, Meghan este obligata sa poarte mereu tocuri pentru a minimiza diferenta fata de sotul ei. Harry are 1,86 inaltime, in timp ce sotia lui - 1,70.

Daily Mail aminteste ca, dupa casatoria cu Harry, Meghan nu a mai incaltat niciodata pantofi plati, pe care Regina ii detesta. Este un lucru cunoscut, de altfel, de toate femeile din familia regala si nici una nu poarta altceva decat tocuri in prezenta Suveranei.

Au voie si alt gen de incaltari in restul timpului, cand nu se afla in preaja Elizabetei.