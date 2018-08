La Helsinki, Putin i-a propus lui Trump un plan de dezarmare!

La intalnirea lor de la Helsinki, presedintele rus Vladimir Putin i-a prezentat omologului sau american, Donald Trump, o serie de initiative concrete in domeniul dezarmarii si controlului asupra armamentului, inclusiv refuzul de amplasare de arme in spatiu, informeaza publicatia Politico, referindu-se la un document care descrie propunerile predate sefului administratiei SUA.

Ziarul sustine ca a intrat in posesia unui memorandum denumit "Dialog pe probleme privind controlul armamentului", scris in limba rusa si traducerea lui in engleza. Potrivit datelor dezvaluite de Politico, propunerile Moscovei prevad prelungirea cu cinci ani a Tratatului ruso-american de reducere si limitare a armamentului ofensiv strategic.

Memorandumul se refera, de asemenea, la tensiunea tot mai accentuata din Europa de Est si sugereaza ca Moscova si Washington "sa adopte masuri de prevenire a unor incidente in desfasurarea activitatilor militare in Europa, de crestere a increderii si transparentei in domeniul militar".

S-ar sugera, de asemenea, organizarea de consultari pe teme legate de "stabilitatea strategica" si coordonate de adjunctul secretarului de stat al SUA si de viceministrul rus de externe. In cadrul acestor intalniri ar putea fi abordate chestiuni de politica internationale, in special situatia din Siria.