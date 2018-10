Lambert Wilson militează alături de ONU împotriva foametei şi pentru o agricultură "virtuoasă"

Actorul Lambert Wilson, interpretul personajului Merovingian din filmul "The Matrix Reloaded", a decis să îşi pună celebritatea în serviciul Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) - după modelul altor nume mari din industria cinematografică, precum Angelina Jolie şi Jeremy Irons - pentru a lupta împotriva foametei şi pentru a susţine o agricultură "virtuoasă", care să fie capabilă să hrănească planeta fără a o distruge, informează AFP.



"Nu sunt nici purtător de cuvânt, nici încă 'ambasador' al FAO, Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite, îmi folosesc pur şi simplu notorietatea pentru a mediatiza acţiunile sale" şi obiectivul său de eradicare a foametei, a explicat actorul francez într-un interviu acordat pentru AFP, cu câteva zile înainte de Ziua Mondială a Alimentaţiei decretată de ONU şi care va fi sărbătorită pe 16 octombrie.



În afara marelui ecran, artistul francez, care i-a interpretat şi pe oceanograful Jacques-Yves Cousteau şi pe campionul cauzei persoanelor fără adăpost, abatele Pierre, este cunoscut pentru apărarea recifelor din Amazonia alături de Greenpeace şi pentru sprijinul acordat persoanelor fără adăpost prin intermediul asociaţiei Toit a moi. "Sunt un om căruia îi place foarte mult să aibă mâinile înfipte în pământ", a spus starul francez.



Înaintea lui, actorul britanic Jeremy Irons a fost numit ambasador al bunăvoinţei pentru FAO în 2011, după Susan Sarandon şi Celine Dion. Angelina Jolie, la rândul ei, vizitează numeroase tabere de refugiaţi pentru a susţine o altă agenţie din cadrul ONU, Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiaţi (UNHCR).



Pentru Lambert Wilson, cruciada împotriva foametei este "la fel" ca aceea care militează pentru apărarea mediului.



"Bunăstarea speciilor sălbatice şi a omului pe planetă reprezintă lucruri ce nu pot fi separate, este ceva care mă împiedică să dorm aproape în fiecare zi. Am ajuns la un grad ridicat de distrugere", a declarat Lambert Wilson.



Tragedia micilor producători



Pe lângă conflictele armate, creşterea cifrelor asociate foametei pe plan mondial, denunţată de doi ani de către ONU, este asociată oficial şi cu încălzirea globală.



"Există patru ţări care agravează situaţia într-o manieră dramatică, Yemen, Afganistan, Republica Democrată Congo şi Republica Centrafricană", spune starul francez.



"Acestea sunt ţări în care, pe lângă cele 821 de milioane de persoane care merg seara la culcare fiindu-le foame, au şi o problemă de alimentaţie, acolo sunt zone de foamete aproape decretate. Este un termen greu, care este pe deplin asociat conflictelor armate de orice natură", a explicat el.



Actorul regretă "memoria noastră din ce în ce mai scurtă" din Europa bine hrănită a secolului al XXI-lea, evocând "Al Doilea Război Mondial" şi "Balcanii din anii 1990", unde "au existat, de asemenea, oroare, malnutriţie, sărăcie, foamete".



Lambert Wilson se declară "pregătit să plece", dacă i se va cere, să se întâlnească cu micii agricultori, micii producători de alimente, care, în numeroase ţări, sunt primele victime ale foametei, conflictelor armate şi modificărilor climatice.



Situaţia lor "este foarte îngrijorătoare", consideră actorul, deoarece "ei sunt victime ale unui sistem creat de om, fondat pe randament şi care a dereglat totul".



"Acei oameni sunt smulşi de pe terenurile lor tradiţionale, de la metodele lor de cultură, sunt forţaţi la exil, ajung în megalopolisuri în care trăiesc în condiţii îngrozitoare (...). Este o adevărată tragedie".



"Nebunia" deşeurilor



Şi totuşi, "soluţia are legătură cu ei", spune actorul francez. "Cu o agricultură care îşi va regăsi acţiunile respectuoase faţă de mediu, acţiuni virtuoase, şi dacă am avea grijă să împărţim această planetă, pe care o furăm dincolo de limita rezervelor, am avea mijloace pentru a hrăni toată omenirea", a mai spus artistul.



Un film pe care l-a realizat pentru FAO, "Zero hunger", ilustrează obiectivul acestei agenţii din cadrul ONU: eradicarea foametei până în 2030, prin sensibilizarea fiecărui cetăţean al lumii în privinţa responsabilităţilor sale.



"Prima axă a acestui proiect este noţiunea că acţiunile noastre vor defini viitorul nostru (...) Nu putem să donăm bani către FAO, căci ea este finanţată de guverne, dar putem să informăm oamenii în legătură cu acţiunile sale şi avem responsabilitatea de a şti pe cine alegem în funcţii publice", a explicat Lambert Wilson.



O altă chestiune care îl preocupă este cea a risipei alimentare. Aproape 30% din produsele alimentare din lume rămân neconsumate şi sunt distruse. "Există o adevărată 'nebunie' în ceea ce priveşte deşeurile, risipa, iar acest lucru este inadmisibil", a spus actorul francez. AGERPRES