Liderii USR-PLUS - întâlnire cu reprezentanţi ai societăţii civile din R. Moldova: Susţinem recunoaşterea Guvernului Maia Sandu

Preşedintele USR, Dan Barna, şi liderul PLUS, Dacian Cioloş, au declarat că susţin Guvernul Maiei Sandu de la Chişinău şi au criticat atitudinea de "expectativă" a Executivului de la Bucureşti faţă de situaţia politică din Republica Moldova.



Liderii USR - PLUS, Dan Barna şi Dacian Cioloş, au avut vineri o întâlnire cu reprezentanţi ai societăţii civile din Republica Moldova.



"Guvernul nostru a preferat să aibă o atitudine care nouă ni se pare la limita iresponsabilităţii în măsura în care am avut o recunoaştere a Guvernului Maia Sandu dinspre instituţiile europene, dinspre Statele Unite. Noi, membri ai UE, păstrăm o expectativă ca şi când am vorbi despre o ţară din America Centrală care are mici tulburări constituţionale. România este de aşteptat să fie - aceasta este poziţia USR şi sunt convins că vorbesc şi din perspectiva Alianţei USR- PLUS - considerăm că România este partenerul cel mai apropiat de R. Moldova din tot ceea ce înseamnă politică de vecinătate şi e normal să fie aşa", a afirmat Barna.



El susţine că "mesajele tranşante" de recunoaştere a Guvernului Sandu sunt necesare în această perioadă.



"Guvernul Maia Sandu trebuie recunoscut pentru a putea merge mai departe în această dilemă de paşi următori, pentru a putea merge mai departe în alegeri anticipate. Suntem pe logica respectării cadrului constituţional din Republica Moldova, dar ideea aceasta că se poate rămâne într-o zonă gri, (...) aşteptându-se să vină sprijin dintr-o parte sau alta, nu are cum să funcţioneze. E genul de situaţie în care mesajele tranşante sunt necesare. Susţinem, în continuare, recunoaşterea acestui Guvern şi am cerut şi Guvernului României să recunoască Guvernul Maia Sandu", a adăugat Barna.



La rândul său, preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a menţionat că a avut o discuţie cu Maia Sandu la câteva ore după ce Guvernul său a fost votat în Parlament.



"Mi-a explicat care a fost situaţie şi nu am ezitat niciun moment să susţin public acest lucru, nu doar pentru că o cunosc pe Maia Sandu şi partidele care s-au aliat în Blocul ACUM, ci pentru că este o decizie firească rezultată din legitimitatea unui vot democratic. (...) Am înţeles că e nevoie de un astfel de Guvern, pentru ca puterea şi influenţa oligarhică în Republica Moldova să fie înlăturată. (...) Vreau să vă asigur că susţinem şi la nivel european. (...) Există o susţinere din partea partenerilor europeni. (...) Aveţi în noi un sprijin, cu atât mai mult cu cât regretăm atitudinea ambiguă pe care a avut-o Guvernul şi MAE, cu atât mai mult cu cât România asigură preşedinţia Consiliului UE şi a trebuit să iasă instituţiile europene şi să susţină Guvernul legitim instalat la Chişinău înaintea unei poziţii foarte ferme şi clare din partea Guvernului României", a spus Cioloş.



El a punctat că, prin proiectele de reformă, Guvernul de la Chişinău "va demonstra buna credinţă şi va pune în valoare creditul de încredere care este oferit de principalii parteneri ai Republicii Moldova", proiecte de reformă care "să fie puse în practică şi care să democratizeze R. Moldova şi să permită valorificarea statutului de ţară asociată cu Uniunea Europeană".



Reprezentantul societăţii civile din Republica Moldova, Vlad Gribincea, preşedintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova, consideră că la Chişinău există doar "o criză politică şi nu una constituţională".



"Se operează cu termenii că am avea o criză constituţională în Republica Moldova. Nu este adevărat! Avem o criză politică în care e implicată Curtea Constituţională", a punctat Gribincea.

AGERPRES