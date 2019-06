Liderul Partidului Brexit spune că Donald Trump este preocupat de întârzierea Brexitului

Nigel Farage, liderul Partidului Brexit, a declarat că preşedintele american Donald Trump i-a spus, în întâlnirea pe care au avut-o marţi, că este preocupat de cât de mult durează procesul de ieşire a Marii Britanii din Uniunea Europeană, transmite Reuters.



Farage a spus că s-a bucurat de o 'întâlnire bună' cu preşedintele american şi că acesta se simte bine în vizita de stat în Marea Britanie, începută luni.



'El crede total în Brexit, e de părere că e lucrul cel mai bun pentru ţară şi este preocupat că pare să dureze atât de mult timp', a declarat Nigel Farage, la emisiunea sa de la postul de radio LBC.



Farage a fost unul dintre primii britanici care l-au vizitat pe Trump la New York după victoria în alegerile din 2016, iar preşedintele american l-a descris recent drept 'un prieten de-al meu'.



Într-un interviu acordat Sunday Times la sfârşitul săptămânii trecute, Trump a spus: 'Îmi place Nigel foarte mult. Are multe de oferit - e o persoană foarte inteligentă'.



Farage a fost fotografiat marţi de Reuters sosind la reşedinţa ambasadorului SUA la Londra - unde este găzduit preşedintele pe durata vizitei de stat -, după ce Trump a revenit de la conferinţa de presă cu premierul britanic Theresa May.



La Londra, Donald Trump discută cu mai mulţi politicieni, inclusiv din rândul criticilor Theresei May.



Parlamentarii conservatori pro-Brexit Owen Paterson şi Iain Duncan Smith au fost şi ei văzuţi marţi la reşedinţa Winfield House, iar favoritul la succesiunea Theresei May, Boris Johnson, a avut o conversaţie telefonică de 20 de minute cu Donald Trump puţin mai devreme.



Preşedintele american a declarat însă că a refuzat o invitaţie de a se întâlni din partea liderului laburist Jeremy Corbyn.

