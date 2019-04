Livrarea sistemului de rachete sol-aer S-400 către Turcia este o prioritate, afirmă Putin

Livrarea sistemului de rachete sol-aer S-400 către Turcia este o prioritate, a afirmat luni preşedintele rus Vladimir Putin, care a discutat la Moscova cu omologul său turc Recep Tayyip Erdogan, transmite dpa.



"În faţa ţărilor noastre se află misiunea serioasă de întărire a cooperării în sfera industriei de apărare", a declarat Putin la întâlnirea sa cu preşedintele turc, potrivit Tass.



"În primul şi în primul rând este vorba de îndeplinirea contractului privind livrarea către Turcia a sistemului de apărare aeriană S-400 Triumph", a spus Putin.



Remarcile sale vin după ce săptămâna trecută ministerul american al apărării a anunţat că suspendă livrarea de piese pentru aeronavele de luptă F-35 către Turcia din cauza planurilor acesteia de a achiziţiona sistemul S-400. La rândul său, Erdogan a asigurat săptămâna trecută că sistemul S-400 "are un loc important pe agenda discuţiilor" cu Putin şi că livrarea sa urmează să înceapă în iunie.



Vladimir Putin a menţionat în discuţia sa cu Erdogan de luni de la Kremlin faptul că - într-un semn de întărire a relaţiilor dintre Moscova şi Ankara - comerţul bilateral a crescut cu 15%, ajungând la 25 de miliarde de dolari.



Preşedintele rus a evocat de asemenea gazoductul TurkStream pentru transportul gazului rus către Turcia via Marea Neagră şi prima centrală nucleară a Turciei, de la Akkuyu, construită cu asistenţă rusă.



Liderul de la Kremlin a amintit totodată că luni "debutează un an bilateral al culturii Rusia - Turcia", prilej cu care potrivit media de stat ruse Putin şi Erdogan aveau în program să asiste la producţia turcă "Troia", la teatrul Balşoi.

AGERPRES