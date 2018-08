Londonezii, încântaţi de cişmelele cu apă potabilă

Primele patru cişmele cu apă potabilă introduse la începutul acestui an de primarul Londrei, Sadiq Khan s-au dovedit extrem de populare în rândul londonezilor, care salută această iniţiativă în contextul verii toride şi al măsurilor de reducere a numărului sticlelor de plastic, transmite Reuters.



Fântânile publice erau ceva obişnuit în Londra în perioada reginei Victoria însă între timp au făcut loc sticlelor de plastic, astfel că în prezent un londonez adult cumpără mai mult de trei sticle de apă pe săptămână, potrivit edilului Londrei.



"Fântânile publice sunt o modalitate simplă pentru a-i încuraja pe londonezi şi turişti să renunţe la sticlele de plastic. Unele dintre aceste fântâni au atras mii de vizitatori pe zi iar Primăria a început demersurile pentru a putea amplasa mai multe fântâni de-a lungul Londrei", a informat Sadiq Khan într-un comunicat de presă.



Potrivit datelor furnizate de edilului Londrei, peste 8.000 de litri de apă au fost furnizaţi timp de o lună de cele două fântâni publice instalate în gara Liverpool Street Station, echivalentul a 16.000 de sticle de plastic, în timp ce o altă fântână, instalată în zona Carnaby Street, a fost folosită de peste 10.000 de ori pe lună în această vară.



Municipalitatea din Londra vrea să instaleze alte 16 fântâni publice în acest an şi a început să lucreze cu o serie de ONG-uri pentru a decide locurile unde vor fi amplasate fântânile. Directorul #OneLess campaign, Heather Koldewey, spune că cererea a fost una uriaşă. "Am fost uimiţi de numărul mare de solicitări pe care le-am primit. Există un apetit mare în Londra pentru a înceta utilizarea sticlelor de plastic de folosinţă unică", a spus Heather Koldewey.



Milioane de sticle de plastic sunt vândute în fiecare minut la nivel mondial şi o mare parte ajung în gropile de gunoi sau contribuie la poluarea oceanelor.

AGERPRES