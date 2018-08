Londra ii vrea pe rusii care l-au otravit pe Skripal!

Guvernul Marii Britanii se pregateste sa ceara extradarea a doi cetateni rusi, considerati de Londra responsabili de otravirea cu agentul neurotoxic Noviciok a fostului spion Serghei Skripal. Atentul a avut loc in martie, in orasul Salisbury. Mai mult, cabinetul premierului Theresa May este gata sa initieze "o presiune internationala" asupra Rusiei, pentru a determina Moscova "sa se comporte cum trebuie".

Daily Telegraph noteaza, citand surse anonime, ca Londra vrea sa-i aduca pe presupusii vinovati in fata unui tribunal britanic, desi cererea de extradare va fi trimisa doar peste cateva saptamani, daca nu chiar luni.

Ziarele britanice estimeaza ca, dupa toate probabilitatile, Moscova va respinge orice tentativa de a obtine extradarea cetatenilor ei. "Suntem obligati sa incercam, pentru ca acesti oameni trebuie sa ajunga aici, indiferent de greutatile pe care le vom intampina. De asemenea, suntem gata sa exercitam asupra Rusia o presiune internationala. Trebuie invatata sa se poarta cum trebuie", a declarat interlocutorul Daily Telegraph.

Venind in completare, The Guardian precizeaza ca procuratura Regatului Unit urmareste de mai multe luni deplasarile a doi suspecti, pentru a stabili cand au intrat ei pe teritoriul Marii Britanii, mai precis daca venirea lor a coincis cu perioada cand a fost otravit fostul agent dublu Serghei Skripal.