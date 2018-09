Londra îl acuză pe Putin pentru Noviciok

După ce șefa executivului de la Londra acuzase Serviciul de informații al armatei ruse de atacul asupra fostului spion Serghei Skripal, secretarul britanic pentru Securitate l-a arătat cu degetul pe liderul de la Kremlin, considerat „vinovat” pentru tentativa de asasinat de pe teritoriul Marii Britanii. Mai mult, Londra a convocat o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU pe această temă și vrea să ceară UE noi sancțiuni contra Rusiei.

Într-un interviu acordat BBC, secretarul de stat britanic pentru Securitate, Ben Wallace, l-a acuzat ieri pe preşedintele rus, Vladimir Putin, că este vinovat, „în ultimă instanţă”, de atacul din martie cu agent neurotoxic Noviciok asupra fostului spion rus Serghei Skripal şi a fiicei sale, în Regatul Unit. „Desigur, în ultimă instanţă, el este vinovat în calitate de şef al statului”, a declarat Wallace, întrebat în legătură cu responsabilitatea liderului de la Kremlin în acest caz. „În cele din urmă, el este vinovat, în condiţiile în care este preşedintele Federaţiei Ruse şi guvernul său controlează, finanţează şi dirijează serviciile de informaţii militare”, a adăugat Wallace. „Nu cred că cineva poate spune că Vladimir Putin nu controlează statul”, a continuat el. În același timp, Marea Britanie a convocat o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU pentru a discuta cazul Skripal. Cu numai o zi înainte, miercuri, premierul britanic, Theresa May, acuzase direct Serviciul de informații al armatei ruse (GRU) de atacul asupra fostului spion, comis, potrivit șefei executivului de la Londra, de către doi ofițeri din această structură, pe numele cărora a fost emis deja un mandat european de arestare. May a informat Parlamentul de la Londra că ofițerii britanici de contraspionaj au strâns deja „suficiente dovezi” pentru condamnarea cetățenilor ruși Aleksandr Petrov și Ruslan Boșirov. Premierul a adăugat că, fără îndoială, operațiunea de asasinare a lui Skripal a fost validată la un nivel foarte înalt al conducerii de la Moscova, deasupra GRU. Ben Wallace declara în interviul acordat BBC că Marea Britanie trebuie să folosească reuniunea Consiliului de Securitate al ONU „pentru a menține presiunea și pentru a susține că acest comportament la care am asistat este total inacceptabil”. Premierul May a afirmat, în același timp, că va cere Uniunii Europene să fie de acord cu adoptarea de noi sancțiuni împotriva Rusiei. Cazul Skripal a provocat o gravă criză diplomatică între Regatul Unit şi Rusia şi a dus la un val de expulzări reciproce de diplomaţi, în care au fost implicate şi ţări aliate cu Marea Britanie.

Rusia răspunde cu sarcasm

Noile acuzații ale guvernului de la Londra au fost primite cu o combinație de negare și sarcasm de către mașinăria de propagandă mass-media a rușilor, scrie BBC. „Un basm cu detectivi” și „un thriller politic absurd” sunt doar două dintre titlurile utilizate de buletinele de știri ale posturilor de televiziune din Rusia, care afirmă că „presupunerile britanicilor” nu sunt susținute de dovezi reale. La rândul ei, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că „întreaga poveste a fost creată pentru a pedepsi Rusia și a-i impune noi sancțiuni”

„Oficialități din guvernul britanic susțin că între operațiunile GRU figurează și asasinatele în interiorul și exteriorul Rusiei”.

BBC