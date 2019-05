Londra: Luptă pentru putere

Jack Taylor/AP

Alţi eurosceptici s-au declarat gata, ieri, să-i succeadă premierului britanic, Theresa May, în funcţia de lider al Partidului Conservatorilor, pe fondul informaţiilor că forţele conservatoare moderate au lansat o campanie pentru a-l opri pe favoritul cursei, fostul ministru de Externe Boris Johnson, scrie Reuters. „Cred că pot oferi leadershipul ferm şi tolerant de care are nevoie ţara noastră”, a declarat Andrea Leadsom, care a demisionat miercuri din funcţia de ministru pentru Relaţia cu Parlamentul, pentru a protesta împotriva planurilor Theresei May privind Brexitul, cu două zile înainte ca actualul premier să-şi anunţe demisia.

„Voi fi mândră să conduc marele nostru partid şi să servesc ca premier”, a postat Leadsom, 56 de ani, pe Twitter. Ea şi Johnson, 54 de ani, s-au numărat printre candidaţii care au pierdut în faţa Theresei May la precedentele alegeri pentru conducerea Partidului Conservator, în 2016. Un alt candidat din 2016, ministrul pentru Mediu, Michael Gove, a anunţat ieri că va candida pentru a o înlocui pe May în funcţia de premier.