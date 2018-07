Londra se teme de un atac al Rusiei dupa CM 2018

Serviciile speciale britanice se pregatesc pentru un posibil atac ordonat de Moscova imediat dupa inchiderea Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, scrie The Times in contexul noului caz de otravire cu gazul Noviciok comis pe teritoriul Marii Britanii, la patru luni dupa ce fostul agent Serghei Skripal si fiica lui au fost gasiti inconstienti pe o banca din Salisbury.

Serviciile analizeaza posibilitatea unei noi tentative de asasinat pe teritoriul Regatului Unit sau a unui atac cibernetic asupra unei infrastructuri de importanta vitala pentru stat, precum centrale electrice, continua The Times, ciand surse neindentificate, conform carora "contraspionajul dispune de informatii concrete si serioase in acest sens".

Publicatia aminteste ca operatiunea de anexare a Peninsulei Crimeei a inceput, practic, dupa Jocurile Olimpice de iarna de la Soci, din 2014, iar razboiul cu Georgia a izbucnit in acelasi timp cu deschiderea Olimpiadei de la Beijing. "Salisbury este dovada ca rusii sunt gata de ofensiva in Marea Britanie sinoi suntem tot timpul in stare de alerga", au precizat interlocutorii The Times.

Oricum, Londra intentioneaza sa adopte noi sanctiuni impotriva Moscovei "daca se ajunge la concluzia ca Rusie poarta responsabilitatea pentru noul atac cu Noviciiok". Citat de Sky News, ministrul de interne al Marii Britanii, Sajit Javit, a declarat ca dupa incidentul de la Amesbury, atentia comunitatii internationale s-a indreptat spre Rusia.

Preluand subiectul, The Guardian se intreaba de ce toti acuza Kremlinul. "Probabil sunt singurul om de pe Pamant care nu stie cine i-a otravit pe cei patru", scrie comentatorul cotidianului, Simon Jenkins, referindu-se la cei doi britanici din Amesbury si la fostul agent Skripal cu fiica lui.

"Mi se spune ca numai Rusia putea produce Noviciok, desi laboratorul britanic din Porton Down stie destul de multe despre aceasta substanta. In schimb, eu nu stiu nimic. Se poate presupune ca Moscova a dorit sa-l ucida pe fostul spion Skripal pentru a-i speria pe alti fugari. Dar de ce a facut dupa ce s-a mutat in Marea Britanie si de ce in ajunul unui eveniment atat de important, precum Cupa mondiala de fotbal?", se intreaba in continuare autorul articolului.

In plus, "nu-mi pot explica ce anume ar fi determinat Kremlinul sa organizeze un asasinat intr-o alta tari in timpul ultimei faze de pregatire a campionatului atat de dorit de acelasi Kremlin. Poate este mana unor agenti independenti, fara legatura directa cu puterea de la Moscova. Cine stie. Este insa foarte posibil ca prin aceste atacuri s-a dorit, de fapt, discreditarea presedintelui Putin. Adica motivatia a fost la dusmani, nu la prieteni si aliti. Dar si asta este o simpla supozitie", concluzioneaza Jenkins, apreciind ca ancheta nu trebuie sa fie influentata de jocuri geopolitice.

Daily Mirror crede insa ca, oricum ar fi, responsabilitatea revine tot Rusiei. "In calitate de tara care a fabricat Noviciok, ea trebuie sa explice cum otrava a ajuns pe strazile din Marea Britanie. Daca are informatii, Kremlinul trebuie sa le furnizeze Londrei. In caz contrar, se face vinovat de punerea in pericol a mii de vieti", sustine publicatia.

Continuand in acelasi spirit, The Sun estimeaza c[, daca incidentul de la Amesbury este alt atac, Londra trebuie sa rupa relatiile diplomatice cu Moscova.