Londra vrea noi sanctiuni impotriva Rusiei!

Ministrul britanic de externe, Jeremy Hunt, a promis sa convinga Uniunea Europeana sa adopte sacntiuni mult mai severe impotriva Rusiei pentru tentativa de otravire a fostului agent GRU, Serghei Skripal si a fiicei acestuia, Iulia.

Vorbind in parlament, Hung a amintit ca Statele Unite intentioneaza, in noiebrie, sa instituie noi masuri restrictive la adresa Moscovei, drept pedeapsa pentru folosirea armei chinice, iar Europa trebuie sa le urmeze exemplul. "Cred ca in urmatoarele luni problema sanciunilor va deveni si mai acuta, pentru ca SUA au anuntat alte sanctiuni pentru ceea ce s-a intamplat la Salisbury si au dat clar de inteles ca ar fi nepotrivit din partea UE sa nu procedeze la fel, avand in vedere ca operatiunea s-a desfasurat pe pamant european", a spus seful diplomatiei de la Londra.

In opinia lui, "este deosebit de importanta stabilirea unei linii rosii: folosirea armei chimice, inclusiv a substantelor neuro-paralizante, este de neacceptat, iar pretul unor asemenea actiuni va fi mereu ridicat. UE a convenit deja un regim de sanctiuni pentru astfel de comportament si vor insista ca acest regim sa fie cat mai rapid pus in practica", a adaugat Hunt, raspunzand la intrebarile deputatilor britanici.

BBC mentioneaza ca, la summitul lor din iunie, liderii UE s-au angajat, in comunicatul final, sa elaboreze si sa adopte un document referitor la un nou regim de sanctiuni ca raspuns la utilizarea si proliferarea armelor chimice. Pana la iesirea din UE, Marea Britanie este obligata sa respecta politica europeana de sanctiuni. Dupa Brexit, care ar urma sa se produca la sfarsitul lunii martie 2019, Londra va putea decide sanctiuni proprii impotriva Rusiei, precizeaza BBC.