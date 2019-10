Lukoil a livrat petrol Chinei pe ruta din Oceanul Arctic

Producătorul rus de petrol Lukoil a efectuat o livrare de ţiţei către un cumpărător chinez, transportul fiind efectuat pe o rută din Oceanul Arctic, devenită accesibilă din cauza încălzirii globale, au declarat mai multe surse din industria petrolieră şi de shipping.

Litasco, divizia de trading a Lukoil, a vândut ţiţeiul firmei Chinaoil, divizia de trading a grupului petrolier chinez CNPC. Preţul plătit de firma chineză nu a fost dezvăluit.



Rusia, al doilea mare producător mondial de petrol, analizează diverse modalităţi pentru a livra mai mult petrol din vestul ţării spre Asia, în ideea de a-şi majora cota de piaţă într-o zonă unde cererea de petrol creşte mai rapid decât în alte regiuni. De asemenea, Rusia este al doilea mare furnizor de petrol al Chinei, în primele opt luni ale acestui an livrările atingând 49,4 milioane de tone.



În prima livrare de petrol via ruta arctică, tancul petrolier Korolev Prospect a încărcat ţiţeiul în portul Murmansk pe 23 august şi l-a descărcat în portul Dongjiakou din estul Chinei în jurul datei de 16 septembrie. Traseul are o lungime de 6.437 mile marine (11.921 kilometri), faţă de 12.506 mile marine prin canalul Suez.



Potrivit unor experţi, în condiţiile scăderii progresive a calotei de gheaţă ca urmare a încălzirii globale, în anul 2040 Oceanul Arctic ar putea deveni complet navigabil în perioada verii, când nu ar mai fi nevoie de spărgătoare de gheaţă.

