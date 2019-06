Lupta împotriva finanţării terorismului: Iranul trebuie să acţioneze până în octombrie

Grupul internaţional de Acţiune Financiară (Financial Action Task Force, FATF), sub preşedinţie americană, a somat Iranul să ia măsuri împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului, cel mai târziu în octombrie, a făcut cunoscut această instanţă care s-a reunit joi, transmite AFP.



Într-unul din mesajele sale matinale de pe Twitter privind criza dintre Teheran şi Washington după ce Iranul a doborât joi o dronă americană, preşedintele Donald Trump a afirmat vineri: "Sancţiunile fac rău şi altele au fost adăugate în cursul nopţii".



Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, s-a referit la înăsprirea supravegherii financiare a Iranului într-un discurs ţinut vineri în Florida cu ocazia adunării plenare a FATF.



"FATF a reacţionat la refuzul deliberat al Iranului de a-şi remedia deficienţele în domeniul spălării banilor şi finanţării terorismului cerând întărirea controalelor la sucursalele şi filialele instituţiilor financiare existente în Iran", a declarat el.



Steven Mnuchin a adăugat că FATF a îndemnat "la impunerea din nou a unor sancţiuni dacă Iranul nu face progrese".



În februarie, FATF a informat că, "dacă până în iunie 2019, Iranul nu adoptă restul legislaţiei în conformitate cu normele FATF, acesta va cere întărirea controlului" instituţiilor financiare.



Această instanţă a afirmat vineri într-un comunicat: "Dacă până în octombrie 2019, Iranul nu adoptă Convenţiile de la Palermo şi pe cea despre finanţarea terorismului (...), FATF va cere introducerea unor mecanisme de notificare întărite ori semnalarea sistematică a tranzacţiilor financiare, precum şi obligaţia unui audit extern pentru grupurile financiare în ce priveşte sucursalele şi filialele situate în Iran".



Creat în 1989, FATF are ca obiectiv curăţarea sistemului financiar internaţional prin îndemnarea statelor membre (38) sau a celor care vor să adere să adopte o legislaţie împotriva spălării banilor şi finanţării "terorismului".

AGERPRES