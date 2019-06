Madonna aduce acuzaţii de hărţuire sexuală împotriva lui Harvey Weinstein

Madonna este ultima vedetă care îl acuză pe mogulul Harvey Weinstein de agresiune sexuală, transmite BBC.

Hollywoodul a fost lovit anul trecut de acuzaţiile de hărţuire sexuală aduse împotriva lui Harvey Weinstein. Mogulul a negat toate acuzaţiile.

Cântăreaţa Madonna a delarat că Weinstein “a trecut toate liniile şi graniţele”, când au lucrat la documentarul ei din 1991, “Truth or Dare”. Vedeta a spus pentru The New York Times că acesta i-a făcut mai multe avansuri sexuale cât timp au lucrat împreună.

“Era căsătorit în acea perioadă şi, în mod clar, nu eram interesată”, a spus Madonna. Filmul “Truth or Dare” a fost distribuit de compania lui Weinstein, care a intrat în faliment anul trecut, iar Weinstein a fost concediat din poziţia de preşedinte.

“Ştiam că a făcut acelaşi lucru cu mai multe femei pe care le cunoşteam din industrie. Toate ştiam că Harvey poate să facă asta pentru că are atât de multă putere şi pentru că are atât de mult succes şi toată lumea vrea să lucreze cu el, aşa că trebuia să te adaptezi.”, a mai spus vedeta.