MAE: România acordă o atenție deosebită Balcanilor de Vest

Ministrul pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a avut astăzi convorbiri cu ministrul Afacerilor Externe din Republica Macedonia de Nord, Nikola Dimitrov, aflat în prima sa vizită oficială în România.

În timpul întrevederii, oficialul român a arătat că președinția română a Consiliului UE acordă prioritate regiunii Balcanilor de Vest și continuării politicii de extindere, având în vedere viabilitatea dovedită a acesteia, efectele benefice la nivelul societății și economiei din statele candidate, dar și aportul general la dezvoltarea UE, precizează un comunicat al Ministerului român pentru Afaceri Externe (MAE).

George Ciamba a subliniat că atenția acordată recent de către blocul comunitar politicii de extindere a generat beneficii deosebite pentru regiune și a salutat cu deosebită satisfacţie încheierea și punerea în aplicare cu succes a Acordului de la Prespa, eveniment marcant pentru actualul context internaţional din Europa de Sud-Est. Ministrul Ciamba a exprimat convingerea că Acordul de la Prespa favorizează parcursul european al Republicii Macedonia de Nord şi a subliniat că acest exemplu istoric şi european de reconciliere constituie o poveste de succes, care reprezintă un exemplu în regiune. Grecia şi Macedonia au semnat, anul trecut, un acord istoric privind schimbarea numelui fostei republici iugoslave. Susţinut de UE, NATO şi SUA, acordul dintre Grecia şi Macedonia a stipulat că noul nume al fostei republici iugoslave este „Republica Macedonia de Nord”.

În timpul întâlnirii de la București, George Ciamba a exprimat, de asemenea, sprijinul României pentru implementarea agendei de reforme, care să continue procesul de transformare democratică a societății și l-a asigurat pe ministrul macedonean de continuarea sprijinului în procesul de aderare la UE a Republicii Macedonia de Nord și de susținerea pentru o decizie pozitivă privind deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Macedonia de Nord, în linie cu prevederile adoptate de Consiliul Afaceri Generale și de Consiliul European în iunie 2018. Subiectul va fi pe agenda Consiliului Afaceri Generale de luna viitoare, reuniune prezidată de ministrul George Ciamba.

Cei doi miniștri au participat, de asemenea, la dezbaterea publică „Political transition in North Macedonia and its NATO and EU membership”, găzduită de Școala Națională de Științe Politice și Administrative.