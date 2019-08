Maestrul budist tibetan controversat Sogyal Rinpoche a murit în Thailanda

Maestrul budist tibetan Sogyal Rinpoche, figură a învăţăturilor lui Buddha în Occident şi acuzat de abuzuri sexuale, a murit miercuri în Thailanda la vârsta de 72 de ani, relatează AFP şi BBC.



Sogyal Rinpoche a vândut milioane de cărţi şi a fost considerat cel mai cunoscut maestru budist tibetan după Dalai Lama. Însă acuzaţiile de abuzuri fizice şi sexuale i-au afectat imaginea, deşi el nu a fost găsit niciodată vinovat de vreo infracţiune.



'Sănătatea lui Sogyal Rinpoche s-a deteriorat astăzi (joi) după o embolie pulmonară şi a părăsit această lume la ora 13:00 în Thailanda', potrivit unui mesaj în limba engleză postat pe pagina sa de Facebook, pe care maestrul budist, bolnav de cancer la colon, distribuia informaţii despre starea sa de sănătate.



Anunţul morţii sale a generat aproape 2.000 de comentarii pe contul său joi după-amiază, mulţi exprimându-şi 'tristeţea profundă' sau cerând 'următoarea sa întoarcere'. Unii au fost mai critici, precum acest mesaj în care unul dintre internauţi şi-a adresat 'gândurile către prea mulţi discipoli ai săi răniţi de comportamentul său neadecvat'.



Născut în 1947 în Tibet, Sogyal Rinpoche era considerat de mulţi drept reîncarnarea lui Terton Sogyal Lerab Lingpa, un profesor al celui de-al 13-lea Dalai Lama.



El a studiat religie comparativă la Universitatea Cambridge. Cartea lui, "The Tibetan Book of Living and Dying", a fost vândută în peste trei milioane de exemplare în întreaga lume după apariţia sa în 1992.



Însă acuzaţiile de comportament abuziv l-au urmărit pe maestrul budist. În 1994, o femeie a intentat un proces de 10 milioane de dolari împotriva sa pentru abuzuri sexuale, psihice şi fizice. Cazul a fost soluţionat în afara instanţei.



O anchetă independentă comandată de Rigpa, o organizaţie budistă înfiinţată de Sogyal Rinpoche, a constatat că acesta a comis abuzuri grave.



'Unii studenţi au fost supuşi unor abuzuri fizice, sexuale şi emoţionale grave din partea acestuia', se arată în raport, adăugând că membrii grupului nu au reuşit să acţioneze, în pofida faptului că sunt conştienţi de acuzaţii.



Mult timp criticat pentru atitudinea sa îngăduitoare faţă de el, Dalai Lama a declarat că fostul său 'bun prieten' a căzut în dizgraţie, determinându-l pe Sogyal Rinpoche să-şi anunţe retragerea forţată.

