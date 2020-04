Mafia, lovită de virus în SUA. În Italia, mafioții scot bani și din COVID

Timp de decenii, o serie de lideri americani s-au chinuit, fără succes, să realizeze ceea ce pandemia de coronavirus a făcut în doar câteva săptămâni: să pună „Cosa Nostra” pe butuci. Aflată în plină expansiune pe teritoriul Statelor Unite, coronacriza a distrus peste noapte escrocheriile tradiționale ale organizației criminale, cum ar fi pariurile, taxele de protecție și lucrările din construcții, lovind în special Mafia din New York, considerată elita structurilor ilegale americane. În schimb, în Italia, Mafia prosperă.

Mafia din New York a primit o lovitură neașteptată de la pandemia de COVID-19, după ce o mare parte din sursele sale de venit au fost închise. Jocurile de noroc, întrecerile sportive și proiectele de construcții, care au alimentat în ultimii ani conturile mafioților cu sume impresionante, au dispărut din peisajul cotidian al New York-ului, devenit, între timp, epicentrul virusului ucigaș pe teritoriul SUA, țara cu cele mai multe cazuri de coronavirus. „Până acum, nu a existat niciun moment în istorie, în care mafioții să nu fi făcut bani din pariuri”, a declarat o sursă din sistemul judiciar american, citată de „The New York Post”. Mafia a apărut în SUA după 1930, sub denumirea de „Cosa Nostra”, preluând rapid controlul asupra crimei organizate din țară. Coronacriza a distrus și operațiunile de extorsiune ale familiilor mafiote, după ce restaurantele și alte afaceri din New York au fost închise. De asemenea, oprirea sau diminuarea serviciilor considerate „neesențiale”, precum transportul și activitatea portuară, au dat o lovitură grea profiturilor realizate de sindicatul crimei organizate. În aceste condiții, în curând, Mafia din New York ar putea fi forțată să se întoarcă la vechiul său trafic de droguri, afacere abandonată în ultimii ani în favoarea unor operațiuni mult mai profitabile și sigure. Deocamdată, traficul de droguri pare însă o afacere periculoasă, din cauza riscului mare de contaminare a mafioților cu COVID-19.

Mafioții prosperă în Italia

Lucrurile stau însă total diferit în Italia, a doua cea mai infectată țară din lume după SUA. Aici, autoritățile de la Roma avertizează că, foarte probabil, Mafia va prospera de pe urma pandemiei, susține site-ul „Daily Beast”. Există serioase suspiciuni că organizația criminală este implicată deja în construcția spitalelor de campanie și în importurile masive de echipamente medicale. Mafia continuă să facă trafic de droguri, acordă împrumuturi și controlează sectoare importante din industria agricolă, unul dintre puținele domenii care funcționează încă la capacitate maximă pentru a asigura hrană pentru cei 60 de milioane de italieni aflați în carantină. Franco Gabrielli, șeful Directoratului Central Anti-Crimă al Securității Publice din Italia (DAC), a declarat că „vocația economică” a sindicatului italian al crimei este ușurința de a găsi o cale pentru a se infiltra în toate sectoarele care funcționează în timpul pandemiei. Cu toate acestea, spune Gabrielli, banii adevărați vor veni la sfârșitul carantinei. El consideră criza drept „vectorul unui deficit de lichidități, al unei restructurări profunde pe piața muncii, precum și al unui influx ulterior de finanțare publică la nivel național și din partea UE”. Mafia va recruta cu ușurință antreprenori strâmtorați, care au nevoie de credite pentru a relansa economia italiană, în condițiile în care băncile lovite de criză nu vor mai acorda împrumuturi cu ușurință. După ce actualele regiuni carantinate vor fi redeschise, mafioții vor crea „zonele roșii de crimă organizată, în părțile cu cea mai mare densitate de contaminare economică și financiară din partea Mafiei”, a adăugat Gabrielli. De altfel, DAC și-a trimis deja echipele speciale în acțiuni de supraveghere a mafioților cunoscuți, în încercarea de a afla intențiile acestora pentru următoarea perioadă.

