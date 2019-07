Magnatul american al cărbunelui Chris Cline, mort într-un accident de elicopter

Magnatul american al cărbunelui, Chris Cline, a murit împreună cu şase persoane într-un accident de elicopter, potrivit unor surse concordante, citate vineri de France Presse.



Potrivit avocatului său Brian Glasser, contactat prin telefon de agenţia Bloomberg, accidentul a avut loc joi în largul arhipelagului Bahamas.



Guvernatorul Virginiei de Vest, Jim Justice, a confirmat pe Twitter moartea lui Chris Cline care era originar din acest stat, fără a preciza cauza. Potrivit guvernatorului, Virginia de Vest a pierdut "un superstar" şi "un prieten foarte apropiat".



"Chris Cline a construit un imperiu şi era întotdeauna prezent pentru a face o donaţie când apărea ocazia. Ce om minunat, iubitor şi generos", a adăugat guvernatorul.



Elicopterul s-a prăbuşit joi dimineaţă devreme în nordul arhipelagului, potrivit ministrului turismului şi aviaţiei din Bahamas Dionisio D'Aguilar, citat de cotidianul The Nassau Guardian.



"Am localizat aparatul. Se pare că cei şapte pasageri au rămas la bord şi s-au scufundat, dar nu putem confirma încă nimic", a spus ministrul.



"Cred că s-a prăbuşit la scurt timp după decolare", a adăugat el. Autorităţile încearcă să ajungă la elicopter.



Pilotul nu a cerut permisiunea înainte de a decola, a precizat el.



Chris Cline a fondat Foresight Energy, exploatând patru mine în bazinul Illinois (nordul Statelor Unite) şi fuzionând în 2015 cu grupul american Murray Energy.



Potrivit unor prieteni ai săi, citaţi de cotidianul din Virginia de Vest The Register Herald, elicopterul zbura din Bahamas spre Fort Lauderdale, Florida.

