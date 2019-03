Mai mulţi parlamentari britanici propun, ca singure opţiuni, un Brexit fără acord sau revocarea articolului 50

Parlamentari britanici din mai multe partide au propus marţi seară ca legislativul de la Londra să opteze miercuri între părăsirea Uniunii Europene fără un acord şi renunţarea la Brexit, transmite Reuters.



''Dacă Niciun Acord şi Revocarea (articolului 50) sunt tot ceea ce rămâne, ea (premierul Theresa May, n.red.) trebuie să le prezinte parlamentarilor posibilitatea de a alege dintre acestea două'', a scris pe Twitter parlamentarul Jo Maugham.



La rândul său, deputatul conservator Nigel Evans i-a cerut premierului Theresa May să facă miercuri, în faţa parlamentarilor, o declaraţie referitoare la data la care va demisiona, în opinia sa acest lucru având menirea de a-i convinge membrii Partidului Conservator mai reticenţi să susţină acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană.



Evans a declarat pentru BBC că a încurajat-o pe Theresa May ''să prezinte calendarul plecării ei'' din fruntea guvernului de la Londra cu ocazia dezbaterii ce va avea loc miercuri seară în parlamentul britanic.



Parlamentarii britanici au votat luni seară un amendament care le permite să influenţeze procesul Brexitului, amendament în baza căruia vor organiza miercuri o serie de voturi orientative asupra formei pe care trebuie să o ia Brexitul - menţinerea în piaţa unică, un nou referendum sau chiar anularea ieşirii din UE.



Votul a avut loc în timp ce premierul Theresa May caută sprijin pentru a obţine votarea acordului său de divorţ negociat cu Bruxelles-ul, respins masiv de două ori de deputaţi, dar de care depinde ieşirea ordonată din Uniunea Europeană la 22 mai.

