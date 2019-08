Mama suspectului din atacul armat din El Paso sunase la poliție, preocupată de arma achiziționată de fiul său

Mama tânărului care a ucis 22 de oameni în atacul de sâmbătă din El Paso, Texas, a sunat la poliţie cu câteva săptămâni înainte de atac pentru a-şi exprima îngrijorarea faţă de faptul că fiul său a achiziţionat o armă de asalt pentru care nu are destulă experienţă, a relatat CNN, preluat de Reuters.



Mama tânărului de 21 de ani a contactat poliţia din Allen deoarece era preocupată că acesta nu are suficientă maturitate sau experienţă pentru a mânui arma pe care o cumpărase, o puşcă tip AK, au indicat avocaţii familiei suspectului.



Apelul a fost unul "informativ" şi nu motivat de preocuparea că tânărul ar reprezenta un pericol pentru cineva, au precizat avocaţii Chris Ayres şi Jack Ayres.



"Nu era vorba de un puşti cu comportament instabil şi exploziv, nu a fost un semnal de alarmă", au subliniat aceştia.



Nu se ştie dacă arma la care s-a referit atunci mama suspectului este aceeaşi cu cea folosită în atacul din El Paso, menţionează CNN.



Ofiţerul de siguranţă publică din Allen cu care a discutat femeia i-a spus că, pe baza a ceea ce i-a relatat despre fiul său, acesta avea dreptul legal să cumpere arma în cauză. Femeia nu le-a spus poliţiştilor cum îl cheamă pe fiul său şi nici aceştia nu au solicitat informaţii suplimentare în cursul convorbirii, au adăugat avocaţii.



Poliţia a stabilit deocamdată că suspectul, Patrick Crusius, a mers cu maşina peste 1000 de kilometri din Allen, o suburbie a Dallasului, până în El Paso, înainte de a deschide focul la un supermarket Walmart din oraş. Majoritatea celor 22 de morţi sunt hispanici, inclusiv opt cetăţeni mexicani, iar autorităţile afirmă că anchetează atacul drept o crimă motivată de ură şi act de terorism intern, având în vedere şi faptul că tânărul, care între timp a fost pus sub acuzare pentru omucidere, a postat cu puţin timp înainte de atac un manifest cu caracter rasist şi antiimigranţi.



Un apropiat al familiei a declarat pentru CNN că tânărul era nehotărât pe ce drum să o ia în viaţă şi se gândea să se transfere de la un colegiu local la o universitate din apropiere, să se înroleze în armată sau să se angajeze cu normă întreagă. "Încerca să se decidă ce să facă mai departe. Unde anume s-a produs deraierea? Nu ştim", a spus sursa.

