Marea Britanie a înregistrat cel mai rapid ritm de creştere a economiei din 2016

Economia britanică a înregistrat în trimestrul trei din acest an cel mai rapid ritm de creştere din 2016, vremea neobişnuit de caldă majorând consumul, dar economiştii avertizează că performanţa se va deteriora curând, deoarece incertitudinile privind Brexitul duc la reducerea cheltuielilor şi a investiţiilor, transmit BBC şi Financial Times.



Produsul Intern Brut al Marii Britanii a crescut cu 0,6% în perioada iulie-septembrie 2018, de la 0,4% în trimestrul doi din 2018, şi doar cu 0,1% în primele trei luni din acest an, a anunţat vineri Oficiul Naţional de Statistică (ONS). Analiştii se aşteptau la un avans de 0,5% în trimestrul trei din acest an.



Suren Thiru, şeful economiştilor de la Camera britanică de comerţ, a explicat că evoluţia mai bună a economiei pe perioada verii a fost provocată de câţiva factori temporari, inclusiv nunta regală, valurile de căldură şi Cupa Mondială la Fotbal.



"Persistenţa incertitudinilor legate de Brexit şi constrângerile financiare cu care se confruntă consumatorii şi oamenii de afaceri vor afecta semnificativ activitatea economică în următoarele trimestre", a avertizat Suren Thiru.



În perioada iulie-septembrie 2018, exporturile şi cheltuielile gospodăriilor au fost solide, compensând declinul investiţiilor, care au scăzut pentru al treilea trimestru consecutiv.



Serviciile, care reprezintă aproape 80% din PIB-ul Marii Britanii, au urcat cu doar 0,3% în trimestrul trei din acest an, în timp ce în construcţii s-a înregistrat un avans de 2,1%, cheltuielile gospodăriilor au crescut cu 0,5%, în timp ce investiţiile au scăzut cu 1,2%, datele sugerând incertitudinea cu care se confruntă companiile în privinţa efectelor Brexitului.



Luna aceasta, Banca Angliei a anunţat că în ultimele luni au sporit incertitudinile în rândul mediului de afaceri privind Brexitul, ceea ce afectează investiţiile.



"Cel mai semnificativ risc la adresa creşterii economiei în viitorul apropiat îl reprezintă gradul în care temerile privind Brexitul afectează cheltuielile, într-un moment în care negocierile cu UE continuă", se arată în raportul lunar al BoE.



Un sondaj trimestrial al BoE în rândul oamenilor de afaceri indică faptul că, în ultimele luni, Brexit a devenit o sursă semnificativă de incertitudini. Ca rezultat, Banca Angliei şi-a înrăutăţit estimările din acest an privind creşterea investiţiilor la zero şi se aşteaptă la un avans modest al cheltuielilor de consum, în urma accelerării creşterii salariilor. Cele mai recente date publicate de Oficiul Naţional de Statistică (ONS) arată că, în perioada iunie - august 2018, câştigurile totale, excluzând bonusurile, au urcat în ritm anual cu 3,1% în perioada iunie - august 2018, faţă de un avans de 2,9% în precedentele trei luni. Este cel mai rapid ritm din ianuarie 2009 şi depăşeşte estimările analiştilor.



Majorarea salariilor, care sprijină creşterea cheltuielilor de consum, a stimulat avansul economiei britanice în 2018. Banca Angliei estimează o creştere a PIB-ului Regatului Unit de 1,3% anul acesta şi de 1,7% anul viitor, în timp ce ţinta de inflaţie este de 2%. AGERPRES