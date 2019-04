Marea Britanie ar trebui "să se calmeze" şi să renunţe la Brexit, afirmă F. Timmermans într-o dezbatere cu M. Weber

Lukasz Kobus/EU/Lukasz Kobus Frans Timmermans Frans Timmermans

Marea Britanie ar trebui să folosească următoarele câteva luni pentru "a se calma şi a regândi" decizia sa de a părăsi Uniunea Europeană, a declarat miercuri candidatul socialist la preşedinţia Comisiei Europene, Frans Timmermans, în cadrul primei dezbateri televizate cu principalul său contracandidat, conservatorul Manfred Weber.



Săptămâna trecută, liderii UE au convenit la o amânare a Brexitului până la 31 octombrie, cu posibilitatea ca Marea Britanie să iasă mai repede din UE dacă parlamentul va ratifica acordul de divorţ negociat de Theresa May cu UE. Parlamentarii britanici au respins deja acordul de trei ori.



"Sper foarte mult că Marea Britanie ar putea rămâne în UE", a spus Timmermans, în prezent prim-vicepreşedinte al Comisiei Europene, în dezbaterea televizată cu Manfred Weber, din partea Partidului Popular European (PPE).



"Sper că această perioadă de amânare va fi folosită de britanici pentru a se calma şi a regândi lucrurile puţin, pentru ca politicienii să fie poate mai responsabili cu promisiunile pe care le fac, iar apoi să analizeze din nou chestiunea mai târziu în acest an", a spus olandez afiliat Partidului Socialiştilor Europeni (PSE).



"Cine ştie ce s-ar putea schimba între timp?", a adăugat el.



Sondajele arată că destui britanici este posibil să se fi răzgândit în privinţa Brexitului după referendumul din 2016, în care au votat în proporţie de 52% pentru părăsirea blocului comunitar. Însă Theresa May şi guvernul său continuă să se opună cu fermitate organizării unui nou referendum, notează Reuters.



Marea Britanie va fi probabil tot în UE la momentul alegerilor europene din perioada 23-26 mai, ceea ce înseamnă că va participa la vot. Partidul laburist din opoziţie, care sprijină organizarea unui al doilea referendum, i-ar putea ajuta pe social-democraţii lui Timmermans să câştige mai multe locuri în legislativul comunitar de 751 de locuri.



Contracandidatul său Manfred Weber nu ar avea de câştigat de pe urma participării Londrei la alegerile europene, pentru că niciun partid britanic nu face parte din PPE, în prezent cel mai mare grup din parlament.



"Am o problemă cu faptul că ei participă acum la alegerile UE, că decid privind viitorul Uniunii noastre", a spus Weber în cadrul dezbaterii televizate cu Timmermans.



"Nu este un lucru uşor de înţeles. Respect rezultatul şi ei fac parte din UE, au dreptul de a vota, nu mă înţelegeţi greşit", a adăugat politicianul german.



Familia politică europeană cu cele mai multe locuri în PE se aşteaptă ca primul nume de pe lista sa pentru europarlamentare să primească funcţia de preşedinte al Comisiei, deşi decizia le revine oficial liderilor UE.



Ultimele sondaje - care iau în calcul participarea Marii Britanii la alegeri - estimează că PPE va obţine 178 de locuri în noul legislativ, iar socialiştii 144 de locuri.

