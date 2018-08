FOTO Marea Britanie: Si cerul s-a acoperit de "tuneluri"

Locuitorii a doua comitate din sudul Marii Britanii au fost martorii unui spectacol impresionant: ca si cum cerul s-ar fi acoperit de niste strazi drepte.

Un fenomen rar surprins de locuitorii din Oxfordshire si Gloucestershire, din sudul Regatului Unit. Ridicand ochii spre cer, trecatorii au putut admira adevarate "strazi", formate din nori.

Potrivit BBC, fenomenul este destul de rar, iar fotografiile facute sunt deosebit de frumoase pe fondul apusului de soare.

In imagini pot fi vazute lungi linii paralele de nori, care duc cu gandul la autostrazi. In realitate, fenomenul este constituit din cumulus, nori sub forma umflata, care se aliniaza in directia vantului. Norii iau forma alungita care aminteste de tuneluri sau de strazi.