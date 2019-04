Marea Britanie: The Times publică necrologul 'democraţiei britanice' după amânarea Brexit-ului

Cotidianul britanic The Times a publicat luni un 'necrolog' care anunţă că 'Democraţia britanică (a decedat) la 29 martie 2019, la vârsta de 312 ani', cu referire la ziua în care Regatul Unit urma să se retragă din Uniunea Europeană, notează dpa.



'Cu adâncă tristeţe (anunţăm că) Democraţia a murit liniştită, în somn', stă scris în necrologul publicat în cotidianul conservator.



'Cauza decesului a fost un act criminal, iar vinovaţii nu au fost aduşi încă în faţa justiţiei'.



'Democraţia a făcut campanie pentru domnia legii, drepturile omului şi alegeri libere. Ea a ascultat pe toată lumea şi a dat câştig de cauză majorităţii în toate deciziile sale', se mai spune în necrolog.



'Va fi regretată profund. Dumnezeu să-i aibă în pază sufletul', încheie anunţul.



'Vârsta' aşa-zisului 'deces al democraţiei britanice', 312 ani, pare să se refere la crearea Regatului Unit şi la întrunirea primului parlament britanic după ce legislativele englez şi scoţian au adoptat Legile Uniunii în anul 1707.



Nu se ştie cine a dat acest anunţ, apărut la rubrica 'Naşteri, căsătorii şi decese' a cotidianului The Times.



Premierul Theresa May a obţinut săptămâna trecută o a doua amânare a Brexit-ului, până la 31 octombrie, faţă de care ea şi-a exprimat 'regretul profund'.



Amânarea a nemulţumit numeroşi politicieni pro-Brexit, în timp ce mulţi deputaţi pro-UE susţin că alegătorii au dreptul democratic la un nou referendum asupra rezultatului final al negocierilor cu privire la Brexit, după ce, la votul popular din 2016, o majoritate redusă a optat pentru ieşirea din UE.

AGERPRES