Maria Sharapova şi-a făcut public numărul de telefon pentru a ţine legătura cu fanii

Aflată în autoizolare, Maria Sharapova a vrut să ţină legătura cu fanii săi. Astfel, fosta jucătoare de tenis a organizat o videoconferinţă la care au participat peste 150 de persoane. Sharapova şi-a publicat numărul de telefon pe contul de Instagram.

Sharapova a spus că vrea mai mult de atât şi şi-a făcut public numărul de telefon pe contul personal de Instagram. Aceasta spune că a făcut acest lucru pentru a face faţă mai uşor distanţării sociale atât ea, cât şi fanii săi.

Sharapova a postat un videoclip pe Instagram unde îşi îndeamnă fanii să îi scrie.

„Salutare tuturor. O vineri fericită, orice ar însemna asta acum. Am încercat să găsesc o cale să fiu în legătură cu voi toţi. Săptămâna trecută am organizat o videoconferinţă cu voi. Am vrut o legătură mai puternică din cauza acestei distanţări sociale. Vreau să îmi scrieţi ce credeţi. Am lăsat numărul meu şi voi veţi putea să îmi trimiteţi mesaje pe telefonul cu care mă filmez acum”, a spus Maria Sharapova, pe Instagram.

Mediafax