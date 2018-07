Policianul Mariano Rajoy s-a retras, cu cinci case in Spania

Fostul premier al Spaniei, Mariano Rajoy, si fost sef al Partidului popular, si-a luat ramas bun de la viata politica, ale carei avantaje materiale nu au fost majorate de la sfarsitul anilor 1990, scrie ziarul ABC.

Dupa votul de neincredere primit de cabinetul Rajoy in luna mai, fost sef al guvernului de la Madrid si-a actualizat datele din declaratia de avere.

Astfel, politicianul detine cinci active imobiliare situate in capitala tarii, in orasul Pontevedre si pe Insula Gran Canaria, de un cont curent de 33.662 euro, precum si de 1 milion de eur plasati in diferite instrumente de economii si investitii.

In calitate de premier, Rajoy a incasat anul trecut 79.756 de euro. Iar incepand din 2004, cand a platit 25% din apartamentul cumparat in Gran Canaria, politicianul nu a mai achizitiont al imobile.