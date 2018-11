Măști antipoluare pentru cei mai săraci din New Delhi

Mii de persoane sărace din New Delhi vor primi măşti din pânză de bumbac pentru a face faţă poluării grave a aerului, au anunţat luni autorităţile din capitala indiană: un mijloc considerat totuşi ineficient de experţi, notează AFP.



În fiecare iarnă, metropola de 20 de milioane de locuitori se sufocă din cauza fenomenului de ceaţă toxică încărcată cu particule în suspensie care pune grav în pericol sănătatea publică.



Cei sărăci şi oamenii fără adăpost sunt cei mai expuşi la acest amestec toxic provocat de o combinaţie între fumul ţevilor de eşapament, praful şantierelor, incinerarea deşeurilor şi emisiile industriale şi agricole.



Un responsabil al guvernului a declarat pentru AFP că 10.000 de măşti de protecţie facială vor fi distribuite familiilor din stradă, femeilor, pacienţilor şi copiilor, "în condiţiile în care gradul de poluare creşte".



Însă experţii avertizează că aceste măşti nu au nicio eficienţă în faţa particulelor fine (PM2,5) microscopice.



"Aceste măşti sunt redundante, deoarece particulele nocive nu pot fi filtrate", a declarat AFP, Vivek Chattopadhyay de la Centre for Science and Environment.



Nivelul de concentrare al particulelor fine înregistrate luni de Ambasada SUA din New Delhi era de 378 de micrograme la metru cub de aer, la 10:00 ora locală, în condiţiile în care Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) recomandă să nu fie depăşită media de 25 de micrograme.



Poluarea aerului este deosebit de periculoasă pentru copii, potrivit unui studiu recent al OMS.



În fiecare an se înregistrează aproximativ 600.000 decese în întreaga lume, în rândul copiilor cu vârste de sub 15 ani.

