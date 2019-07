May îi cere lui Johnson "să livreze un Brexit care să funcţioneze pentru întreaga Mare Britanie"

Premierul britanic Theresa May l-a felicitat marţi pe Boris Johnson, devenit succesorul său la şefia Partidului Conservator, şi i-a cerut "să lucreze împreună pentru a livra un Brexit care să funcţioneze pentru întreaga Mare Britanie", relatează DPA.



Theresa May, care urmează să îi predea miercuri lui Boris Johnson poziţia de prim-ministru, i-a cerut de asemenea să garanteze că Partidul Conservator îl va ţine în afara guvernului pe liderul Partidului Laburist de opoziţie, Jeremy Corbyn.



"Veţi avea sprijinul meu deplin din băncile" parlamentului, a adăugat ea.



Rivalul său în cursa pentru conducerea conservatorilor, ministrul de externe Jeremy Hunt, l-a felicitat la rândul său pe Johnson pentru victorie.



"Felicitări, Boris Johnson, pentru o campanie bine dusă", a scris Hunt pe Twitter.



Este de aşteptat ca Hunt să nu îşi mai păstreze poziţia de ministru în noul cabinet pe care ar urma să îl anunţe Johnson miercuri seară.



"Veţi fi un prim-ministru grozav pentru ţara noastră în acest moment critic!", a adăugat Hunt.



"De-a lungul campaniei, aţi arătat optimism, energie şi o încredere nemărginită în ţara noastră minunată. Avem nevoie de asta", a mai scris el.



Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a fost ales marţi lider al Partidului Conservator, aflat la guvernare, şi va deveni astfel prim-ministru, înlocuind-o pe Theresa May.



El l-a învins pe actualul ministru de externe, Jeremy Hunt, în cursa pentru şefia Partidului Conservator.



Johnson îşi va prelua miercuri postul din Downing Street, după o vizită la Regina Elisabeta a II-a, care îl va numi oficial în funcţia de premier.

