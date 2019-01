May „va supraviețui moțiunii de cenzură”: Rebelii din partid și nord irlandezii de la DUP vor sprijini premierul

Theresa May se confruntă cu o moțiune de cenzură, miercuri, după ce deputații au respins acordul său privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Moțiunea de cenzură poate duce la căderea guvernului.

118 rebeli din Partidul Conservator, mai mult de o treime din partidul Theresei May, s-au alăturat Partidului Laburist pentru a respinge acordul propus de Theresa May. Acordul încheiat de Theresa May cu Bruxellesul a obținut 432 de voturi „împotrivă” și doar 202 voturi „pentru”, fiind cea mai grea înfrângere suferită de către un lider britanic începând cu anul 1924.

La câteva minute după rezultat, liderul opoziției laburiste, Jeremy Corbyn, a anunțat moțiunea de cenzură. Pe de altă parte, fostul ministru britanic de Externe, Boris Johnson, și liderul rebelilor, Jacob Rees-Mogg, au anunțat că o vor susține pe Theresa May, astfel încât există șansa ca moțiunea de cenzură să nu treacă.

Sammy Wilson, membru al Partidului Democrat Unionist nord-irlandez, a afirmat că partidul său „vrea să readucă guvernul pe linia de plutire”.

Boris Johnson a afirmat că va vota cu siguranță pentru Theresa May, miercuri, adăugând că nu îl dorește pe domnul Corbyn în locul premierului May.

Votul privind moțiunea de cenzură este prevăzut pentru ora 19:00 GMT. În cazul în care moțiunea va fi adoptată, noul executiv trebuie să fie format și să obțină votul de încredere din partea parlamentului în decurs de 14 zile. Mai sunt doar două luni și jumătate până pe 29 martie, când este programată ieșirea oficială a Marii Britanii din Uniunea Europeană.