MB: Jeremy Corbyn recunoaște că antisemitismul este o problemă reală în interiorul Partidului Laburist

Liderul Partidului Laburist britanic, Jeremy Corbyn, a recunoscut sâmbătă că antisemitismul este o 'problemă reală' în interiorul formaţiunii pe care o conduce, dând asigurări că prioritatea sa este restaurarea încrederii în relaţia cu comunitatea evreiască, relatează AFP.



''Aş recunoaşte că există o problemă reală pe care Partidul Laburist trebuie să o depăşească'', a scris liderul laburist într-un articol apărut în cotidianul britanic The Guardian.



Această luare de poziţie a lui Jeremy Corbyn intervine după o săptămână în care Partidul Laburist a făcut obiectul criticilor, mai ales în urma refuzului său de a adopta anumite elemente ale definiţiei antisemitismului elaborate de Alianţa internaţională pentru memoria Holocaustului (IHRA).



Drept reacţie, trei cotidiane ale comunităţii evreieşti din Marea Britanie - The Jewish Chronicle, The Jewish News şi The Jewish Telegraph - au titrat pe prima pagină 'Rămânem uniţi', acuzându-l pe Jeremy Corbyn că reprezintă 'o ameninţare existenţială' pentru comunitatea evreiască.



După sosirea lui Corbyn la conducerea Partidului Laburist, acesta a fost constant acuzat de antisemitism, iar mai mulţi membri ai formaţiunii au fost suspendaţi, expulzaţi sau forţaţi să demisioneze în urma anumitor declaraţii.

