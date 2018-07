Meghan Markle acuzata de eventuala moarte a tatalui ei!

Samantha, sora ducesei de Sussex, Meghan Markle, este de parare ca sotia printului Harry al Marii Britanii isi ignora tatal bolnav. "Daca moare, tu vei fi de vina, Mer", a scris Samantha pe contul sau de Twitter.

Se stie ca Thomas Markle, tatai lui Meghan, nu a putut participa la nunta fiicei sale cu printul Harry din cauza unor probleme cardiace, aparute chiar inainte de ceremonia casatoriei celor doi tineri. A fost supus unei interventii chirurgicale si a urmat un curs de refacere.

Samantha lucreaza, in prezent, la o carte despre viata ei in umbra surorii sale, iar recent s-a declaraat ingrijorata de relatia dintre Meghan si tatal ei, dupa ce acesta din urma aprecia, intr-un interviu pentru TMZ, ca ducesa de Sussex ar trebui sa ii acorde mai multa atentie.

A fost reactia tatalui la vizita intreprinsa de Harry si Meghan la un muzeu din Londra. Thomas Markle a recunoscut, totodata, ca este la curent cu nemultumirea fiicei sale fata de interviurile platite si a avertizat ca va cotinua sa stea de vorba cu presa pana cand nu i se va permite sa reintre in viata lui Meghan.

"Am tacut un an intreg, desi presa nu m-a lasat in pace, am fost chiar nevoie sa ma ascund in Mexic. De aceea am decis sa-mi spun povestea", a declarat Thomas, potrivit caruia Meghan ascunde in spatele unui zambet fals adevarata ei parere despre viata in familia regala.

"Cunosc acest zambet, l-am vazut ani la rand. Si nu-mi place acel zambet pe care-l vad acum. Este un zambet desenat. Meghan trebuie sa plateasca scump pentru viata in aceasta familie", a rezumat Thomas Markle.