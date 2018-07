Melania Trump şi Philip May, relaxaţi în pofida polemicii declanşate de noile declaraţii ale lui Trump

Trump, şi Philip May, soţul premierului britanic Theresa May, au afişat vineri la Londra o atitudine senină, în pofida furtunii declanşate de noile declaraţii explozive ale liderului de la Casa Albă, relatează AFP.



Philip May a primit-o în cursul dimineţii pe Melania Trump la Royal Hospital Chelsea, care găzduieşte veterani ai armatei britanice încă din secolul al XVII-lea. Aproximativ 300 de foşti soldaţi trăiesc în prezent în clădirile situate în cartierul de lux Chelsea de pe malul Tamisei.



Cei doi au participat la o partidă de bowling sub un soare strălucitor. Melania şi-a încercat de mai multe ori norocul, în pofida tocurilor sale ascuţite. Ea a fost încurajată de circa zece elevi, care fluturau drapele americane şi britanice.



Anterior, Prima Doamnă a Americii i-a ajutat pe elevii respectivi, de la o şcoală primară locală, să confecţioneze maci artificiali, floare asociată cu amintirea combatanţilor morţi pe front în Primul Război Mondial.



După vizita ce a durat o oră, Philip May a însoţit-o pe invitata sa la maşină. Ei nu a făcut declaraţii şi au evitat cu grijă întrebările jurnaliştilor despre vizita oficială a preşedintelui american.



Donald Trump a provocat indignarea clasei politice criticând poziţia Theresei May privind Brexit-ul. El a spus de asemenea că fostul ministru britanic de externe Boris Johnson ar putea fi ''un mare prim-ministru'', la numai câteva zile după demisia acestuia din guvern, deoarece era în dezacord cu şefa executivului.http://www.agerpres.ro