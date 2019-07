Meleşcanu: Am încheiat cu succes preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene, răsuflăm uşuraţi

România a încheiat săptămâna trecută o primă preşedinţie de succes la Consiliul Uniunii Europene, ceea ce reprezintă un motiv să răsuflăm uşuraţi, a afirmat, luni, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu.

El a fost prezent la deschiderea sesiunii oficiale a reuniunii Zilele Diplomaţiei Comerciale, eveniment organizat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, în parteneriat cu Academia de Studii Economice şi Centrul de Excelenţă în Comerţ Exterior.

"Am încheiat acum o săptămână - şi am răsuflat uşuraţi - o primă preşedinţie de succes a României la Consiliul Uniunii Europene", a spus ministrul de Externe.

El a enumerat câteva dintre dosarele economice încheiate cu succes în timpul preşedinţiei României, precum modernizarea Organizaţiei Mondiale a Comerţului, relaţiile comerciale dintre România şi Statele Unite, agenda maritimă comună la Marea Neagră, precum şi încheierea, semnarea sau intrarea în vigoare a unor acorduri de comerţ şi liber schimb şi de investiţii, cum ar fi cel dintre UE şi Japonia, Singapore şi Vietnam.

Meleşcanu a felicitat consilierii economici pentru aceste realizări.

"În MAE, ne dorim ca această bună colaborare pe care o avem să ne ajute şi în continuare la nivel regional şi global, în situaţii precum conflictele din vecinătatea noastră, cu efecte materializate direct în ceea ce priveşte relaţiile comerciale, mă refer la impunerea de sancţiuni economice şi la alte contramăsuri adoptate de statele membre. Susţinem şi în viitor demersurile MMACA pentru a aduce din punct de vedere numeric şi calitativ reţeaua consilierilor economici cât mai apropiat de cerinţele evoluţiilor globale, pentru a oferi asistenţă de calitate companiilor româneşti care activează pe pieţele externe", a continuat şeful diplomaţiei de la Bucureşti.

Meleşcanu le-a transmis consilierilor economici prezenţi la eveniment că, pe lângă promovarea intereselor economice directe şi comerciale în mediul de afaceri, ar trebui să aibă în vedere şi posibilitatea implicării şi în alte activităţi, cum ar fi aprecierea tendinţelor şi evoluţiilor economice majore, care pot influenţa într-o măsură foarte mare activitatea firmelor pe plan extern.

"Aş dori să detaliez un aspect care ar putea contribui la dezvoltarea în ton cu procesul evoluţiei mediului de afaceri românesc, care este tot mai prezent pe pieţele externe: s-ar impune o monitorizare, promovare şi susţinere a investiţiilor româneşti în străinătate printr-o structură specializată a MMACA (Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat). Din informaţiile pe care noi le deţinem, singura instituţie care are cât de cât o statistică a investiţiilor româneşti este Banca Naţională", a arătat Meleşcanu.

