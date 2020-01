Mike Pompeo, vizită în Ucraina în contextul destituirii lui Trump

Secretarul de stat american Mike Pompeo se află vineri la Kiev pentru o vizită delicată, care are loc în plin proces de destituire a preşedintelui Donald Trump în Senatul SUA, ca urmare a unor presupuse presiuni pe care le-ar fi exercitat asupra preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, informează France Presse.



Pompeo a explicat joi la Londra că în cursul vizitei sale la Kiev - care coincide cu faza finală a procesului declanşat împotriva preşedintelui Donald Trump în Congresul SUA - doreşte să vadă cum Statele Unite ar putea 'să continue să ajute poporul ucrainean în faţa agresiunilor pe care Rusia le-a comis în ultimii ani'.



Marea Britanie şi Ucraina sunt două destinaţii din turneul său european, care mai cuprinde vizite în Belarus, Kazahstan şi Uzbekistan, trei foste republici sovietice.



Un alt subiect vizează măsurile ce trebuie realizate de Kiev 'în lupta împotriva corupţiei' care afectează grav Ucraina şi care constituie punctul principal al apărării lui Donald Trump în procesul său de destituire.



Pompeo va fi primit vineri de către preşedintele Volodimir Zelenski, a cărui convorbire cu Donald Trump se află în centrul acuzaţiilor formulate de democraţi împotriva preşedintelui american. O conferinţă de presă comună a şefului statului ucrainean şi secretarului de stat american este prevăzută în jurul orei 10:00 GMT.



Preşedintele republican este urmărit pentru abuz de putere în beneficiu personal. El este acuzat că ar fi îngheţat un ajutor militar crucial pentru Ucraina pentru a obţine deschiderea unei anchete de către Kiev împotriva principalului său rival democrat Joe Biden şi a fiului acestuia, Hunter, care pe timpul când tatăl său era vicepreşedinte al SUA a făcut parte din Consiliul director al grupului gazier ucrainean Burisma în 2014.



Potrivit democraţilor, Trump a încercat să 'trişeze' pentru a câştiga cel de-al doilea mandat prezidenţial, punând Ucraina în situaţia de a-l 'compromite' pe fostul vicepreşedinte al lui Barack Obama, folosindu-se de mijloacele statului pentru a-şi atinge scopul.



Republicanii susţin, dimpotrivă, că Donald Trump a recurs pur şi simplu la prerogativele sale prezidenţiale în lupta împotriva corupţiei în Ucraina.



Preşedintele Zelenski, aflat la putere de mai puţin de un an, a făcut din lupta împotriva corupţiei una dintre priorităţile sale.



În acest context, şeful statului ucrainean încearcă de luni de zile să se extragă bătăliilor politice americane pentru a nu şi-i înstrăina nici pe republicani şi nici pe democraţi.



Sprijinul politic, militar şi financiar al Washingtonului este crucial pentru Ucraina, ale cărei relaţii cu Rusia sunt la cel mai scăzut nivel după anexarea în urmă cu şase ani a peninsulei Crimeea, Moscova fiind acuzată de Kiev şi de către Occident că acordă sprijin în special militar rebelilor separatişti proruşi din estul Ucrainei. Războiul din Donbas (regiunile Doneţk şi Lugansk) a făcut până în prezent 13.000 de morţi, conform ONU.



Astfel, chiar dacă ancheta împotriva celor doi Biden nu a fost deschisă, Kievul a încercat să menajeze Casa Albă, dezminţind orice fel de presiuni din partea lui Donald Trump la adresa preşedintelui Zelenski.



'Ucraina a devenit un subiect toxic' în Statele Unite, apreciază Aliona Getmanciuk, director al Centrului de analiză New Europe din Kiev.



Ea a evocat recentul incident în care Mike Pompeo şi-a pierdut cumpătul după ce a fost asaltat cu întrebări despre Ucraina de către o jurnalistă a postului public de radio american NPR (National Public Radio). Potrivit acesteia, şeful diplomaţiei americane 'a ţipat la ea', proferând insulte şi spunând: 'Credeţi că pe americani îi interesează Ucraina?'



La Kiev, 'Pompeo va fi foarte prudent, întrucât subiectul (celor doi Biden) este sensibil', a apreciat expertul Oleksii Melnik de la Centrul Razumkov.



Sosit joi seara de la Londra, secretarul de stat american urma să se întâlnească vineri cu omologul său Vadim Pristaiko, cu mitropolitul Iepifani, şeful noii Biserici Ortodoxe ucrainene independente de Moscova.



Pompeo va avea o discuţie cu ministrul apărării, Andrii Zagorodniuk, şi cu reprezentanţi ai societăţii civile, după care îşi va continua turneul cu o vizită la Minsk sâmbătă dimineaţă.

