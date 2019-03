Ministrul britanic de finanțe: Londra trebuie să găsească o soluție pentru Brexit

Marea Britanie trebuie mai degrabă să găsească o cale pentru a ieşi din Uniunea Europeană (UE) într-un mod ordonat decât să încerce să o destituie pe Theresa May din funcţia de premier, a declarat duminică ministrul britanic de finanţe, informează Reuters.



Întrebat de postul de televiziune Sky cu privire la informaţiile apărute în presă privind un plan pus la cale de miniştri de prim rang în vederea înlăturării Theresei May şi dacă aceasta şi-a pierdut susţinerea, Hammond a spus: "Nu. Nu cred deloc că este cazul (ca Theresa May să fie înlăturată)". "Schimbarea premierului nu ne va ajuta. Să vorbeşti despre schimbarea jucătorilor înseamnă la ora actuală, sincer, un răsfăţ", a subliniat ministrul.



Întrebat dacă el îi acordă susţinere vicepremierului de-facto al Theresei May, David Lidington, pentru ca acesta să devină premier, Hammond a spus: "Nu este cazul. Sunt realist în legătură cu faptul că am putea să nu obţinem majoritate pentru acordul premierului asupra Brexitului şi, dacă se va întâmpla aşa, atunci parlamentul va trebui să decidă nu doar ce nu doreşte, ci ce îşi doreşte", a subliniat el.



Publicaţia Sunday Times a scris sâmbătă că mai mulţi miniştri importanţi ai cabinetului britanic urmăresc să o înlăture pe Theresa May de la conducerea guvernului în următoarele zile, deoarece strategia acesteia în privinţa Brexitului este praf şi pulbere cu doar câteva săptămâni înaintea termenului la care Marea Britanie urma să părăsească UE.



În ceea ce priveşte posibilele opţiuni pentru Brexit, Hammond şi-a exprimat dubiile în legătură cu existenţa unei majorităţi în parlament pentru organizarea unui al doilea referendum, dar că aceasta a fost o propunere coerentă. "Este clar că va fi oportun în următoarele câteva zile pentru Camera Comunelor, dacă nu aprobă acordul premierului, să încerce să găsească o majoritate pentru o altă propunere prin care să se poată continua", a mai spus Hammond.

AGERPRES