Ministrul finanţelor irlandez afirmă că riscul unui Brexit fără acord sporeşte

Irlanda consideră că riscul unui Brexit fără acord este în creştere, dar încă nu a decis dacă proiectul de buget din luna octombrie se va baza pe acest scenariu, a declarat marţi ministrul irlandez al finanţelor Paschal Donohoe, transmite Reuters.



''Când ne uităm la situaţia care se derulează în Regatul Unit, riscul unui Brexit fără acord sporeşte'', a declarat Donohoe în faţa jurnaliştilor la Dublin.



Oficialul irlandez a precizat că executivul de la Dublin va examina săptămâna viitoare planurile privind bugetul naţional.



Premierul britanic Boris Johnson s-a angajat să scoată Regatul Unit din UE la 31 octombrie acest an chiar dacă Londra şi Bruxellesul nu încheie un nou acord de retragere. Acordul convenit de Uniunea Europeană şi fostul premier Theresa May a fost respins de trei ori de parlamentul de la Londra.



Principalul punct de divergenţă este aşa-numita ''plasă de siguranţă'', clauza din acordul de retragere ce are drept scop prevenirea reintroducerii post-Brexit a unei frontiere fizice între Republica Irlanda - ţară membră a Uniunii Europene - şi provincia britanică Irlanda de Nord. Boris Johnson a cerut eliminarea clauzei privind ''plasa de siguranţă'', solicitare respinsă de UE.



De asemenea, între Londra şi Bruxelles există opinii diferite şi în legătură cu piaţa unică europeană.

AGERPRES