Ministrul turc de Externe face apel la găsirea unei soluţii paşnice în Siria

Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Turcia, Mevlut Cavuşoglu, a făcut, marţi, la Bucureşti, un apel la găsirea unei soluţii paşnice pentru încetarea conflictului din Siria.



"Fac un apel tuturor pentru a-şi face auzită vocea şi pentru a se ridica împotriva acestui regim din Siria şi pentru a găsi o soluţie paşnică. Propunem foarte clar: haideţi să oprim această luptă sau acest război civil şi dacă îngrijorarea continuă, haideţi să lucrăm împreună pentru a o elimina! De ce trebuie să omorâm atât de mulţi civili, mii de copii şi de femei, de ce trebuie să bombardăm şcoli şi spitale şi civili. Dacă aceasta este o preocupare, soluţia este simplă: haideţi să lucrăm împreună! Noi suntem gata să colaborăm cu Rusia, cu Franţa, cu Marea Britanie, cu Statele Unite, cu toţi partenerii şi actorii din Siria", a declarat Cavuşoglu la Clubul Diplomatic, la conferinţă de presă comună cu ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, de la finalul reuniunii Trilaterale România-Polonia-Turcia.



Ministrul turc de Externe, care a răspuns astfel unei întrebări a jurnaliştilor, a susţinut că regimul sirian ar "crede într-o soluţie militară".



"În primul rând, situaţia din Siria, în general, este o îngrijorare pentru noi toţi. Am lucrat împreună şi cu alte ţări, cu grupuri de suport la nivel internaţional, pentru a reuşi să obţinem cea mai bună soluţie. Dar regimul şi suporterii cred într-o soluţie militară. Deşi am investit foarte mult efort în teritoriu, în ţară, am încercat să oprim atacurile şi vărsarea de sânge, totuşi, din păcate, aceste atacuri continuă. Din partea Turciei vă pot spune că am colaborat cu toţi şi în special cu Rusia şi Irak, bilateral şi trilateral, pentru a opri această situaţie şi pentru a găsi o soluţie paşnică, importantă pentru a ajunge la un acord. Sprijinim toate acestea", a încheiat ministrul de externe al Turciei.

