Moarte, diamante si proiectul african al Rusiei!

Uciderea a trei reporteri rusi in Republica Centrafricana, una dintre cele mai sarace tari ale lumii, a facut lumina in ceea ce pare a fi un amplu proiect al Kremlinului de lupta pentru influenta si resurse in Africa. In timp ce China a cheltuit cateva decenii si miliarde de euro pentru a-si consolida pozitia in zona, Rusia propune forta bruta si disponibilitatea de a merge la risc. Si a obtinut cateva succese, scrie agentia Bloomberg.

Trei ziaristi rusi - Orhan Djemal, Aleksandr Rastorguev si Kirill Rodcenko - lucrau in Republica Centraficana laun film documentar despre compania militara privata Vagner. Potrivit presei, firma are, oarecum, legaturi cu Evgheni Prigojin, om de afaceri din Sank-Petersburg, care intretine relatii cu presedintele Vladimir Putin.

Printre altele, Prigojin apare pe lista celor 12 rusi acuzati de SUA alaturi de Agentia de internet, finantata de intreprinzator si care a intrat in vizorul procurorului special Robert Mueller, insarcinat cu ancheta privind ingerinta rusa in alegerile prezidentiale americane din 2016. Vagner a pus la dispozitie mercenari pentru actiuni militare in Ucraina si Siria si, posibil, este prezenta in Republica Centraficana si in Sudanul vecin.

In martie anul curent, MAE rus a anuntat ca Rusia colaboreaza cu guvernul presedintelui centrafrican Faustin-Archange Touadera in domeniul productiei de minereuri. In plus, incalcand embargoul ONU, Moscova a trimis arme, tehnica de lupta si 175 de instructori, dintre care cinci militari, pentru pregatirea fortelor armate ale acelei tari. Cateva luni mai tarziu, in iunie, organizatia Africa Intterlligence, cu sediul la Paris, a anuntat ca guvernul centrafrican a demarat productia de diamante dintr-un zacamant situat nu departe de Bangui, capitala tarii, cu sprijinul firmei Lobaye Invest.

O firma care, potrivit organizatiei mentionata mai sus, este filiala a companiei MI Invest, fondata de Prijojin. Tot Africa Intelligence a informat ca luptatorii de la Vagner transporta cu camioane blindate utilajele necesare exploatarii miniere, in timp ce consilieri rusi il ajuta pe presedintele Touader sa ajunga la pace cu diferitele grupari care s-au desprins din miscarea revolutionara musulmana Seleka.

Potrivit unor surse concordante, acest model de afaceri a fost aplicat de firma Vagner si in Siria: i-a furnizat presedintelui Bashar al-Assad mercenari si a primit in schimb o parte din veniturile realizate la zacamintele de petrol si intreprinderile de prelucrare a titeiului smulse din mainile adversarilor regimului de la Damasc.

La fel ca petrolul sirian, diamantele centralafricane reprezinta o marfa pentru care mediul de afaceri normal nu poate ridica pretentii, mai ales ca o mare parte a acestor pietre pretioase sunt extrase ilegal si scoase in mare secret din tara. Alta importanta sursa de venit este aurul, iar cei trei jurnalisti rusi au murit in timp ce incercau sa ajunga la o astfel de exploatare, pentru a verifica daca acolo sunt sau nu rusi.

Autoritatile de la Moscova s-au grabit sa se distanteze de tragicul incident. Astfel, purtatoare de cuvant a MAE, Maria Zaharova a declarat ca ziaristii au ignorat canalele oficiale si ca viza lor era turistica.