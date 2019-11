Mobilizare masivă în Franţa şi în Italia pentru a denunţa violenţele comise asupra femeilor

Zeci de mii de persoane au participat sâmbătă la marşuri organizate în Franţa şi în Italia pentru a denunţa violenţele comise asupra femeilor, informează AFP.



Potrivit organizatorilor, 49.000 de oameni au străbătut străzile din Paris pentru a stopa violenţele sexiste şi sexuale şi cazurile de femicid (116 de la începutul anului 2019), care au suscitat o indignare fără precedent în Franţa.



În Italia, mai multe zeci de mii de persoane au defilat la Roma pentru a denunţa violenţele asupra femeilor, la îndemnul asociaţiei feministe Non Una Di Meno. Coloana de manifestanţi reuniţi în capitala Italiei, compusă majoritar din femei, a străbătut centrul oraşului în spatele unui afiş uriaş pe care a fost tipărit sloganul următor: "Contra violenţei voastre, noi suntem revolta".



La Paris, cortegiul de manifestanţi, alcătuit atât din femei, cât şi din bărbaţi, a reunit 49.000 de persoane, potrivit unei numărători efectuate de cabinetul Occurrence pentru un colectiv de companii mass-media din care a făcut parte şi AFP.



Colectivul #NousToutes, organizatorul evenimentului, a salutat "cel mai mare marş din istoria Franţei împotriva violenţelor" sexiste şi sexuale şi a estimat la 150.000 numărul persoanelor care au participat la proteste organizate pe întregul teritoriu al Franţei.



Anul trecut, aproape 50.000 de persoane s-au reunit la sfârşitul lunii noiembrie în Franţa pentru a participa la marşuri similare, din care 30.000 la Paris, potrivit organizatorilor. Poliţia franceză a estimat că numărul participanţilor la acel marş organizat în capitala Franţei a fost de 12.000.



Sâmbătă, participanţii de la Paris afişau panouri cu fotografii ale femeilor asasinate în urma unor cazuri de violenţă domestică şi banderole cu mesaje care criticau "o justiţie complice".



De la începutul anului 2019, cel puţin 116 femei au fost ucise de partenerii lor de viaţă sau de foştii lor parteneri de viaţă în Franţa, potrivit unei cercetări sociologice realizate de AFP. Colectivul feminist Femicides Par Compagnons Ou Ex a estimat că 137 de femei au fost ucise într-un cadru conjugal în Franţa începând de la 1 ianuarie 2019.



La nivelul întregului an 2018, numărul femeilor care au devenit victime ale acestor violenţe domestice a fost de 121, potrivit Ministerului de Interne francez.



Aproximativ 30 de marşuri similare au fost organizate sâmbătă în restul Franţei. În oraşul Toulouse, marşul local a reunit mai multe sute de persoane.



Una dintre organizatoarele protestului de la Paris, Caroline De Haas, a evidenţiat "o lipsă de mijloace" şi "o absenţă a răspunsurilor adecvate din partea Guvernului". Ea reclamă 1 miliard de euro în beneficiul luptei împotriva violenţelor comise asupra femeilor, în contextul în care bugetul anual consacrat acestui fenomen este de 361,5 milioane de euro, potrivit Cabinetului secretarului de stat pentru egalitate între femei şi bărbaţi, Marlene Schiappa.



Această mobilizare fără precedent a avut loc cu două zile înainte de închiderea, luni, a unei vaste proceduri de consultare populară în privinţa violenţelor conjugale, lansată la începutul lunii septembrie cu scopul de a elimina acest flagel. Prim-ministrul Edouard Philippe, însoţit de 12 membri ai Guvernului francez, va anunţa un set de 40 de măsuri.



Aproape 70 de organizaţii şi mai multe personalităţi au participat la marşul organizat sâmbătă la Paris. A fost prezent şi Vincent Trintignant - fratele actriţei Marie Trintignant, ucisă de cântăreţul rock Bertrand Cantat în 2003.



Marşurile organizate sâmbătă în Franţa s-au desfăşurat cu puţin timp înainte de cea de-a patra ediţie a Zilei internaţionale de combatere a violenţelor comise asupra femeilor, care va fi celebrată luni.



Aproximativ 213.000 de femei devin în fiecare an victime ale unor acte de violenţă fizică şi sexuală comise de foştii sau actualii lor parteneri de viaţă, potrivit statisticilor oficiale.



În Italia, pe parcursul ultimilor cinci ani, 538.000 de femei au fost victime ale unor abuzuri fizice şi sexuale comise de partenerii lor de viaţă, potrivit Institutului Naţional de Statistică. Conform mişcării feministe Non Una Di Meno, 94 de femei au fost ucise în Italia în astfel de situaţii începând de la 1 ianuarie 2019 (numărul victimelor a fost de 142 în anul 2018).

AGERPRES