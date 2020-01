Moldoveanca acuzată de spionaj în Rusia îi cere lui Vladimir Putin să intervină

antena3

Karina Ţurcan, moldoveanca condamnată de spionaj în favoarea Republicii Moldova, după ce fusese iniţial acuzată de spionaj în beneficiul României, s-a adresat preşedintelui rus Vladimir Putin cu rugămintea efectuării unei anchete independente în cazul său, atrăgându-i atenţia că întregul ei dosar se bazează pe date fabricate, informează portalul economic rusesc RBC.



'Aş dori să mă adresez preşedintelui rus (Vladimir Putin) şi să-i cer protecţie pentru mine, pentru familia mea. Dar în primul rând să-i cer o anchetă independentă', a declarat Ţurcan în interviul acordat RBC, primul după ce a fost eliberată din închisoare la 16 ianuarie şi plasată în arest la domiciliu, la capătul unui an şi jumătate de încarcerare.



'Îl rog foarte mult (pe Vladimir Putin) să-mi ofere ocazia să-mi dovedesc nevinovăţia în cadrul unei anchete independente. Nu am cui altcuiva să cer ajutor. Lansez un apel către singura persoană care poate face aceasta - preşedintele ţării - să pot să fiu apărată şi să mi se ofere ocazia să-mi dovedesc nevinovăţia', a insistat Karina Ţurcan, care are cetăţenie rusă şi română. Dosarul său este considerat strict secret şi deci unul cu caracter închis, explică ea.



Ţurcan - fostă membră în consiliul de administraţie al companiei energetice Inter Rao EES din Rusia - este acuzată de transmiterea către Serviciul de Informaţii şi de Securitate al Republicii Moldova (SIS) a conţinutului unor scrisori clasificate ale Ministerului Energiei rus.



'Susţin că toate probele care demonstrează că nu eu am făcut aceasta, ci alte persoane sunt prezente în dosar', a afirmat ea, indicând că acuzaţiile de spionaj ce i-au fost aduse sunt bazate pe date colectate de un presupus agent moldovean (din SIS) ale cărui informaţii coincid cu date din CV-ul său. În dosarul său figurează de asemenea şi presupuse traduceri (interceptate) ale unor scrisori redactate de conducerea Ministerului Energiei rus şi protocolul unui interogatoriu la care a fost supus un martor secret al FSB.



'Am fost acuzată că am transmis informaţii SIS, la ordinul acestuia. Mi se impută că aş fi fost racolată în 2004 de serviciile secrete moldovene, iar în 2015 le-aş fi transmis unele informaţii, care - potrivit anchetatorilor - constituie secret de stat. Nu am făcut nimic din toate acestea', susţine Ţurcan, arestată în iunie 2018, fiind acuzată într-o primă etapă de către FSB de spionaj în favoarea României.



Potrivit lui Ţurcan, acuzarea se bazează pe câteva documente. Primul reprezintă o copie xerox a unei investigaţii efectuate de un agent al SIS, care conţine date personale ce se potrivesc cu datele lui Ţurcan. 'Este o copie greu lizibilă, din care parţial lipsesc pagini: sunt datele mele de bază, care pot fi colectate despre oricare dintre noi: adresă, educaţie', susţine ea, indicând că este vorba de un formular care poate fi scos şi de pe internet.



'Acest formular, completat de mână (chipurile) în 2004 are trecută adresa mea la care figurez de fapt din 2010. Locul de muncă indicat în formular a devenit job-ul meu abia în 2006', a declarat Ţurcan, adăugând că fotografia de pe acest formular este cea din paşaportul său, ce i-a fost eliberat în 2008. 'Întregul formular nu este decât un fals', susţine fosta membră a Consiliului director al holdingului rus 'Inter Rao', la care este şi acţionară.



Ţurcan a mai spus că, în dosar, sunt enumerate unele 'persoane de contact' din rândurile politicienilor moldoveni, printre care actualul preşedinte, Igor Dodon, şi fiul fostului şef de stat, Oleg Voronin. Ea a precizat că pe Dodon l-a cunoscut la o şedinţă a comisiei interguvernamentale moldo-ruse din 2008-2009.



Potrivit acuzării, serviciile secrete moldovene ar fi transmis informaţiile obţinute de la Ţurcan unor servicii secrete din cadrul NATO, notează RBC, care a difuzat joi seara câteva fragmente din acest interviu, publicat integral vineri.



Un al doilea document este compus din presupuse interceptări ale serviciilor secrete ruse ale unor informaţii care ar fi fost transmise de SIS la biroul NATO, a afirmat Ţurcan, explicând că din nou este vorba despre nişte copii xerox greu lizibile în limba engleză, care ar reprezenta - conform acuzării - traducerea exactă a unor scrisori clasificate ale ministrului energiei rus, Aleksandr Novak, şi adjunctului său, Anatoli Ianovski.



Ţurcan insistă că ea nu a avut acces la aceste scrisori pentru că în genere nu avea acces la informaţii considerate secret de stat, adăugând că respectivele texte se referă la livrări de gaze ruseşti în Republica Moldova, furnizările de gaze ruseşti în Crimeea şi chestiuni legate de livrări de resurse energetice pe teritoriul Federaţiei Ruse.



În interviu, ea mai spune că FSB susţine că a fost propulsată în carieră la 'Inter Rao' de angajatul SIS Alexandru Popescu şi de fostul consilier al preşedintelui Consiliului de administraţie al Inter Rao EES, Valeriu Pasat, fost ministru al apărării al Republicii Moldova, însă Ţurcan susţine că nu-i cunoaşte pe cei doi.

AGERPRES