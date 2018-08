Moscova crede ca hackerii rusi au fost inventati de americani!

Democratii americani au inventat "hackerii rusi" pentru a-si justifica infrangerea in alegerile prezidentiale din 2016, a afirmat seful diplomatiei de la Moscova, Serghei Lavrov.

"Exista motive intemeiate sa afirmam ca intreaga campanie informationala provine din interiorul Statelor Unie, pentru ca administratia americana, care a pierdut alegerile, in loc sa-si recunoasca esecul si sa se retraga in liniste, a scos la lumina niste inventati in calitate de vinovati pentru infrangerea ei in fata candidatului castigator, incepand sa insufle in constiinta opiniei publice povestea despre , poveste indreptata, de aceasta data, impotriva invingatorului republican", a declarat Lavrov.

Ministrul a aratat ca Moscova solicita insistent sa ii fie prezentate dovezi care sa confirme "ingerinta rusa", care nu exista insa, propunand, totodata, Statelor Unite crearea unui grup de lucru pentru securitate cibernetica, pentru a spulbera temerile reciproce legate de procesele electorale din cele doua tari.

Dar Washingtonul refuza un schimb profesional de pareri, a subliniat Lavrov. Ancheta privind presupusul amestec al Rusiei in alegerile americane si presupusele legaturi intre presedintele SUA, Donald Trump, cu Rusia, suspiciuni respinse de Casa Alba si de Kremlin, este coordonata de procuror special, Robert Mueller, aminteste agentia RIA Novosti, care transmite stirea.