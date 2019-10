Moştenitorul imperiului Samsung, din nou în faţa justiţiei

Moştenitorul imperiului Samsung, Lee Jae Yong, a revenit vineri la Înalta Curte din Seul pentru o revizuire a condamnării sale pentru corupţie în 2017, relatează DPA şi AFP.



"Îmi pare rău că am produs atâtea probleme oamenilor. Îmi cer scuze", a declarat el presei vineri, când a ajuns la Înalta Curte, înconjurat de avocaţi.



Lee, vicepreşedinte al gigantului sud-coreean de smartphone-uri şi electronice, a fost condamnat iniţial la cinci ani de închisoare în august 2017, dar sentinţa sa a fost redusă în apel la doi ani şi jumătate cu suspendare. El a fost eliberat în luna februarie a acestui an în urma procesului în apel.



În august, Curtea Supremă din Seul a casat sentinţa din apel şi a trimis cazul său înapoi la o instanţă inferioară pentru rejudecare. Curtea Supremă a stabilit că Samsung a plătit mult mai multă mită decât a fost cercetat anterior de către instanţa de apel.



În vârstă de 51 de ani, Lee riscă o nouă pedeapsă cu închisoarea în cadrul actualelor proceduri judiciare.



Procurorii au stabilit o legătură între Lee şi răsunătorul scandal de corupţie care a dus la căderea fostei preşedinte sud-coreene Park Geun Hye.



Procurorii îl acuză pe Lee de implicare în dare de mită pentru Park şi pentru o prietenă apropiată a acesteia, Choi Soon Sil, în schimbul sprijinului guvernului pentru fuziunea a două subsidiare Samsung.



Noul proces, care ar urma să dureze mai multe luni, vine într-un moment greu pentru Samsung Electronics, care suferă de pe urma unor sancţiuni comerciale impuse Coreii de Sud de către Japonia, pe fondul unor dispute vechi moştenite din trecutul colonial japonez în Peninsula Coreeană.

