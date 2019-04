Naomi Campbell a pus capăt relaţiei cu Liam Payne

Supermodelul Naomi Campbell (48 de ani) a pus capăt relaţiei cu Liam Payne (25 de ani), fostul star de la One Direction, informează London Evening Standard.



Naomi a renunţat la relaţie, care dura de patru luni, invocând faptul că ea şi Liam "duc vieţi diferite".



Potrivit The Sun, care citează apropiaţi ai vedetei, supermodelul ar fi pus capăt relaţiei deoarece s-a plictisit. "Naomi a luat decizia de a lăsa lucrurile să se stingă. Nu îi mai place de Liam (...) Pur şi simplu a devenit puţin plictisită (...). Pentru ea oricum nu au fost niciodată oficial un cuplu", a declarat unul dintre aceştia.



O sursă a povestit pentru tabloidul The Mirror că "Liam şi Naomi s-au distrat mult împreună, s-au înţeles bine, însă pur şi simplu nu a fost să fie".



"Vor rămâne prieteni - nu există resentimente între ei", a dat asigurări aceeaşi sursă.



Zvonurile despre relaţia lor au început să apară după ce Liam a postat un compliment la o poză de pe contul Instagram al lui Naomi.



Cântăreaţa Cheryl Cole (35 de ani), cu care Liam are un copil, se declarase "devastată" şi "şocată" de vestea relaţiei acestuia cu Naomi.AGERPRES