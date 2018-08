NATO a gasit 50 de nave-spion care supravegheaza SUA

NATO a transmis pazei de coasta a Greciei si marinei militare a tarii o lista cu 50 de "nave suspecte", care spioneaza in Marea Egee, in apele elene, scrie publicatia Real.

"Este vorba de nave de pescuit, de ambarcatiuni cu vele si barci de agrement care, potrivit informatiilor, navigheaza in Marea Egee cu scopul de a aduna date. Se intereseaza nu numai de obiectivele militare elene si de activitatea acestora, dar, in principal, de deplasarile americanilor care, in prezent, este destul de intensa pe teritoriul Greciei", sustine ziarul citat de agentia RIA Novosti.

"Lista numara 50 de nave cu nume", se precizeaza in articolul intitulat "Jocuri de spionaj in Marea Egee". Autorul materialului precizeaza ca SUA si-au extins activitatile in regiune, care se transforma intr-un fel de poligon american.

"Rusii nu sunt singuri in Marea Egee, care seamana tot mai mult cu un poligon american", afirma publicatia, potrivit careia relatiile dintre Grecia si SUA au atins apogeul. Astfel, in urma cu cateva zile a fost prelungit acordul cu Statele Unite privind desfasurarea, in orasul Larissa, a aparatelor zburatoare fara pilot MQ-9, continua ziarul, subliniind ca SUA inlocuiesc dronele de la baza aeriana de aici cu unele mai moderne si aduna informatii, inclusiv in Marea Egee.