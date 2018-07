Naufragiu în Thailanda: Șapte corpuri recuperate; zeci de turiști dispăruți

Şapte corpuri au fost recuperate în largul staţiunii Phuket din sudul Thailandei, în timp ce zeci de turişti chinezi erau daţi dispăruţi a doua zi după un naufragiu, au anunţat vineri autorităţile, citate de France Presse.



Echipele de "salvare ale marinei au pescuit şapte corpuri", ridicând bilanţul morţilor la opt, a declarat purtătorul de cuvânt al provinciei Phuket, Busaya Jaipiem.



Căutările efectuate de zeci de scafandri s-au concentrat vineri asupra epavei vasului "Phoenix", care a ignorat avertismentul de furtună în această perioadă de muson când Marea Andaman este tumultuoasă.



În total, 49 de persoane sunt date dispărute.



Peste treizeci de scafandri urmează să inspecteze epava vasului. Patru nave ale marinei thailandeze şi un elicopter participă la operaţiunile de căutare.



Marina thailandeză a anunţat că Phoenix s-a scufundat la 40 de metri sub suprafaţă, la câţiva kilometri de coasta Koh He, o mică insulă cunoscută pentru formaţiunile sale de corali.



Vasul, surprins de o furtună şi un val de cinci metri, s-a scufundat joi cu 105 persoane la bord, în special pasageri chinezi. Alte nave s-au aflat în dificultate joi în aceeaşi regiune, ignorând avertismentul de furtună privind riscurile de vreme nefavorabilă pe mare, difuzat miercuri.



Phuket atrage mulţi vizitatori străini, inclusiv occidentali şi turişti chinezi, care formează cea mai mare parte a celor 35 de milioane de turişti aşteptaţi în acest an în Thailanda.



Thailanda se află de asemenea în centrul atenţiei mass-media internaţionale pentru încercarea de salvare a 12 copii şi antrenorului lor blocaţi de 12 zile într-o peşteră inundată din nordul ţării.

