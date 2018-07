Nave americane de razboi au intrat in Marea Neagra

Nava amiral a Flotei a sasea, USS Mount Whitney, este a doua nava militara americana care a intrat in Marea Neagra in ultimele zile. Ele vor participa la exercitiile Sea Breese - 2018.

"Vom lucra impreuna cu aliatii nostri din NATO si din afara blocului, pentru a proteja pacea si stabilitatea economica. Prezenta Mount Whitney reprezinta dovada determinarii noastre de a asigura securitate pe mare", se spune intr-un comunicat postat pe Twitter de comandantul navei amiral.

In urma cu doua zile, in 6 iulie, in Marea Neagra a intrat distrugatorul USS Porter. Aceasta nava de lupta din clada Arleigh Burke este echipata cu rachete dirijabile si participa in mod regulat la manevrele din apele Marii Negre.

Aparitia ei in regiune, in iunie 2016, a antrenat o reactie dura din partea Moscova, care a acuzat Statele Unite de "demonstratie de forta" si criticat deplasarea navelor americane in zona Marii Negre.